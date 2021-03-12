İbo Show 17. bölüm fragmanı yayınlandı! İbo Show'un bu hafta konukları kim?

Cumartesi akşamlarının reyting rekortmeni İbo Show'un 17. bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınladığı her haftaya damgasını program bu haftaki konukları ile epey konuşulacak. Peki İbo Show'un bu hafta konukları kim? İşte merak edilen ayrıntılar...

İBO SHOW 17. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

13 Mart Cumartesi günü 17. bölümüyle ekranlara gelecek olan İbo Show, yepyeni bölümü ve ağırladığı konuklar ile yine izleyiciye müzik şöleni yaşatacak.

Öte yandan Suzan Kardeş'le Balkan rüzgarlarının eseceği programda edilecek danslar ile renkli anlar yaşanacak.

İBO SHOW'UN BU HAFTAKİ KONUKLARI KİM?

Yayınlandığı günden bu yana Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen ‘İbo Show’, bu hafta yayınlanacak olan yeni bölümünde; usta sanatçı Nükhet Duru, Balkan müziğinin sevilen ismi Suzan Kardeş, Berkay ve başarılı oyuncu Volkan Severcan’ı konuk ederek unutulmaz bir geceye daha imza atmaya geliyor.