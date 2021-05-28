İbo Show 26. bölüm fragmanı yayınlandı | 29 Mayıs Cumartesi İbo Show konukları belli oldu!

Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen İbo Show 26. yeni bölümüyle ekranlarda yerini alacak. Müziğin ve eğlencenin bol olduğu programda bu hafta ağırlayacağı konuklar ile renkli anlara sahne olacak. İşte 29 Mayıs Cumartesi İbo Show konukları...

İBO SHOW BU HAFTAKİ KONUKLARI BELLİ OLDU

29 Mayıs Cumartesi akşamı 26. bölümüyle ekrana gelecek olan İbo Show'un bu hafta yine birbirinden özel konuğu var. Pop müziğin güçlü seslerinden olan Burcu Güneş ve Gökhan Tepe uzun bir aranın ardından İbo Show'da sevenleriyle buluşurken, Hakkı Bulut, Mine Koşan ve Vahdet Vural gibi müziğin güçlü sesleri konuk olacak...