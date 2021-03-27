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İbo Show full izle Star TV 27 Mart 2021 Cumartesi | İbo Show 19. bölüm Youtube full izle

Star TV'nin büyük ilgiyle izlenen müzik- eğlence programı bu akşam 19. yeni bölümüyle izleyici karşısında olacak. Bu hafta İbo Show kandil özel bölümüyle birbirinden ünlü isimleri konuk edecek. İşte İbo Show full izle Star TV 27 Mart 2021 Cumartesi | İbo Show 19. bölüm Youtube full izle...

İbo Show full izle Star TV 27 Mart 2021 Cumartesi | İbo Show 19. bölüm Youtube full izle

Yayınlandığı her hafta reyting rekorları kıran İbo Show'un  yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda yerini alacak. Müziğin eğlencenin bol olduğu programda bu hafta Müslüman alemi için önemli bir güne denk geldiği için kandil özel bölümü ile seyirci karşısında yer alacak. Peki  İbo Show'un bu hafta konukları kim? İşte İbo Show full izle Star TV 27 Mart 2021 Cumartesi | İbo Show 19. bölüm Youtube full izle...

İBO SHOW NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

9 yıllık özlemin ardından ekranlara geri dönen  ‘İbo Show’, her hafta cumartesi günleri saat 20.00’de Star’da.

İBO SHOW 27 MART CUMARTESİ FULL İZLE | İBO SHOW 19. BÖLÜM FULL İZLEME LİNKİ

İbo Show full izle Star TV 27 Mart 2021 Cumartesi | İbo Show 19. bölüm Youtube full izle

İBO SHOW'UN BU HAFTAKİ KONUKLARI KİM?

Yayınlandığı günden bu yana Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen ‘İbo Show’, bu hafta yayınlanacak olan yeni bölümünde; Tasavvuf müziğinin öncülerinden Sami Özer, çaldığı ney ile kulakların pasını silen Hakan Mengüç, halk müziği güçlü seslerinden Orhan Hakalmaz, Sümer Özgü, sanatçı ve müzik eleştirmeni Melihat Gülses gibi ünlü isimler konuk olacak.

 

 

 

 

 

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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