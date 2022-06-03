Tims&B Productions imzalı, ilk bölümü 13 Eylül 2018 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Murat Saraçoğlu ve Evren Karabıyık Günaydın'ın yaptığı, senaryosunu Yıldız Tunç, Atilla Özel, Ayça Üzüm ve Selena Çağlayan'ın birlikte kaleme aldıkları Bir Zamanlar Çukurova dizisi her perşembe günü ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. İbrahim Çelikkol'un hayat verdiği Hakan Gümüşoğlu karaterinin dizide ölüp ölmeyeceği merak ediliyor. Biz de bunun üzerine haberimizde İbrahim Çelikkol Bir Zamanlar Çukurova dizisinden ayrıldı mı, çıktı mı? Hakan Gümüşoğlu öldü mü? Diziden çıkacak mı? sorularının yanıtına yer verdik...

İBRAHİM ÇELİKKOL BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA DİZİSİNDEN AYRILDI MI, ÇIKTI MI? HAKAN GÜMÜŞOĞLU ÖLDÜ MÜ? DİZİDEN ÇIKACAK MI?

Hakan Gümüşoğlu'na hayat veren ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol, 139. bölümle gündemde yer almaya başladı.

Oyuncunu hayat verdiği karakter Hakan Gümüşoğlu, son bölümde Züleyha ile konuştuğu sırada Betül'ün silahı ile yine Betül tarafından vuruluyor.

Hastaneye kaldırılan Hakan Gümüşoğlu'nun öldüğü doktorlar tarafından ifade edilse de konu hakkında resmi açıklama şu ana kadar gelmedi. Son durum bölümün ekrana gelmesi ile netlik kazanacak.