Sarı altın hasadı başladı! Fiyatı dudak uçuklattı!Sahipsiz köpek dehşetinin bir yenisi de Başakşehir'de yaşandı! Köpeğin saldırdığı çocuğu esnaf güçlükle kurtardı!Ünlü ekonomist Selçuk Geçer, "Dolar 22 lira olacak" dedi! Sosyal medya sallandı!Son dakika! Marmaris'teki orman yangını için soruşturma başlatıldı!İçimizdeki Ateş dizisi ne zaman, hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta başlıyor?Tolgahan Nurhak kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hangi takımlarda oynadı? Hangi mevkide oynuyor? Tolgahan Nurhak biyografisiSüper Lig'in yeni ekipleri Tolgahan Nurhak için karşı karşıya geldi! Menajeri açıklama yaptıİçimizdeki Ateş dizisi konusu nedir? İçimizdeki Ateş oyuncuları kimler?Gelinim Mutfakta 22 Haziran 2022 Çarşamba puan durumu | 22 Haziran Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?ATV Müge Anlı FULL izle bugün 22 Haziran 2022 | Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm FULL, tek parça izle YouTube
İstanbul29 °C
  1. HABERLER
  2. FİLM VE DİZİ
  3. İçimizdeki Ateş dizisi ne zaman, hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta başlıyor?

İçimizdeki Ateş dizisi ne zaman, hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta başlıyor?

Başrollerinde Burak Sevinç, Ceren Benderlioğlu, İpek Filiz Yazıcı yer aldığı İçimizdeki Ateş dizisi ne zaman, hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta başlıyor?

İçimizdeki Ateş dizisi ne zaman, hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta başlıyor?

Yönetmen koltuğunda Murat Onbul'un oturduğu, senaryosunu Nimet Erdem, Birol Elginöz ve Özlem Elginöz’ün yazdığı İçimizdeki Ateş dizisinin ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Peki İçimizdeki Ateş dizisi ne zaman, hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta başlıyor?

İÇİMİZDEKİ ATEŞ NE ZAMAN, HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Fabrika Yapım imzalı İçimizdeki Ateş dizisinin ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. İçimizdeki Ateş 23 Haziran Perşembe akşamı ilk bölümü ile ATV ekranlarında başlıyor.

İçimizdeki Ateş dizisi ne zaman, hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta başlıyor?

İÇİMİZDEKİ ATEŞ KONUSU NE?

Hukuk fakültesinden mezun olmuş genç avukat adayları Mert, Bahar, Hale ve Ege zorlu elemelerden geçerek Ünlü Avukat Doğan Yener ve eşi Tülin Tan'ın yanında staja başlarlar. Staj süresince beladan uzak kalmaları gerekmektedir.

İçimizdeki Ateş dizisi ne zaman, hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta başlıyor?

Hayat onları bu yolculukta türlü engellerle sınarken, Doğan ve Tülin'in yol göstericiliği ile hedeflerine ulaşabilme serüvenlerini ve bu yolda neler kazanıp nelerden vazgeçeceklerini hep birlikte göreceğiz.

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT