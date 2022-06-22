Yönetmen koltuğunda Murat Onbul'un oturduğu, senaryosunu Nimet Erdem, Birol Elginöz ve Özlem Elginöz’ün yazdığı İçimizdeki Ateş dizisinin ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Peki İçimizdeki Ateş dizisi ne zaman, hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta başlıyor?

İÇİMİZDEKİ ATEŞ NE ZAMAN, HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Fabrika Yapım imzalı İçimizdeki Ateş dizisinin ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. İçimizdeki Ateş 23 Haziran Perşembe akşamı ilk bölümü ile ATV ekranlarında başlıyor.

İÇİMİZDEKİ ATEŞ KONUSU NE?

Hukuk fakültesinden mezun olmuş genç avukat adayları Mert, Bahar, Hale ve Ege zorlu elemelerden geçerek Ünlü Avukat Doğan Yener ve eşi Tülin Tan'ın yanında staja başlarlar. Staj süresince beladan uzak kalmaları gerekmektedir.

Hayat onları bu yolculukta türlü engellerle sınarken, Doğan ve Tülin'in yol göstericiliği ile hedeflerine ulaşabilme serüvenlerini ve bu yolda neler kazanıp nelerden vazgeçeceklerini hep birlikte göreceğiz.