Adam ve Havva'nın aşkını konu edinen dizi İçimizden Biri yeni bölümüyle Show TV izleyicisi karşısına çıkıyor. Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde İçimizden Biri 3. bölüm full, tek parça izle | İçimizden Biri son bölüm izle linklerine yer verdik. İyi seyirler...

İÇİMİZDEN BİRİ 3. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | İÇİMİZDEN BİRİ SON BÖLÜM İZLE

Havva, en mutlu anında gelen acı haberle neye uğradığını şaşırmış, adeta dünyası yıkılmıştır. Olanlardan dolayı kendini suçlamaktadır. Ama hiçbir şey genç aşıkları ayıramamaktadır. Kendilerine de aşklarına da sonsuz güven duymaktadırlar. Havva da bu yüzden babasına resti çeker. Hünkar Adam’a ne yaparsa yapsın Adam pes etmeyecek, “içimizden biri olmayı başaracaktır.

Ama Havva’nın yazdığı açık çek, en çok Adam’ı zor durumda bırakır. Hünkar, eline geçen bu kozu sonuna kadar kullanacak, intikamını almak için elinden geleni yapacaktır. Hünkar’ın işkencelerine karşı bile dimdik duran aşkı hiçbir şey sarsmayacak zannedilirken genç aşıklar asıl yarayı hiç tahmin etmedikleri bir yerden, içerden alacaklardır. Havva, en savunmasız olduğu yerden bir tehditle karşı karşıyadır.

İÇİMİZDEN BİRİ 3. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

SHOW TV İÇİMİZDEN BİRİ 3. BÖLÜM İZLE