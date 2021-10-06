Süreç Film’in Show TV için çektiği salı günleri izleyici karşısına çıkan İçimizden Biri dizisinin final yapacağı söyleniyor. Biz de bunun üzerine merak edilen İçimizden Biri dizisi bitiyor mu, final mi yapıyor? İçimizden Biri final ne zaman? Neden bitiyor? sorularının yanıtına yer verdik...

İÇİMİZDEN BİRİ DİZİSİ BİTİYOR MU, FİNAL Mİ YAPIYOR?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Ersoy Güler’in yazıp yönettiği Show TV'de Salı günleri izleyici karşısına çıkan İçimizden Biri dizisinin final yapacağı öğrenildi.

İÇİMİZDEN BİRİ FİNAL NE ZAMAN?

Başrolünü Özge Yağız ve Bora Akkaş’ın paylaştığı dizide Mustafa Avkıran, Renan Bilek, Asuman Dabak ve Derya Alabora gibi usta isimler de rol alıyordu. Show TV için Süreç Film’in çektiği son olarak 4. bölümü yayınlanan İçimizden Biri dizisi 6. bölümde ekrana veda edecek.

NEDEN BİTİYOR?

6. bölümde final yapacağı öğrenilen dizinin henüz neden biteceği hakkında kesin bir açıklama bulunmamaktadır. Ancak dizinin istenilen izlenme seviyesine ulaşamadığı için böyle bir karar aldığı düşünülüyor.

İÇİMİZDEN BİRİ KONUSU

Türk kızı Havva ile İrlandalı Adam’ın aşk hikayesi İçimizden Biri dizisi konusunu oluşturmaktadır. Tüm baskılara rağmen birbirleri için yaratıldıklarına inanan 'Adam' ile 'Havva'nın aşk dolu mücadelesi, özgün hikâyesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla yeni sezonda izleyicileri ekran başına toplayacak.

OYUNCULARI

Bora Akkaş

Mustafa Avkıran

Özge Yağız

Derya Alabora

Renan Bilek

Asuman Dabak

Benian Dönmez

Burak Satıbol

Deniz Cengiz

Ceren Karakoç

Korhan Herduran

Faruk Akgören

Ozan Can Yiğit

Metin Çanak

İrem Tuncer

Pelin Şükrüoğlu

Nil Kılınçoğlu

Hira Nur Eyigün