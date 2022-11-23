İçişleri Bakanı Soylu, Düzce'de konuştu: Herhangi bir can kaybımız yok

Son dakika... Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, son durum hakkında açıklama yaptı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Son dakika... içişleri Bakanı Süleyman Soylu, Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye giderek incelemelerde bulundu.

Bakan Soylu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Biraz önce de yine Cumhurbaşkanımıza buraya indiğimizde bir bilgi daha arz ettik. Bir elektrik kesintisi var. Bunun önemli bir bölümü kontrollü kesintiler. Mahalle mahalle yavaş yavaş kontrollü şekilde elektrik veriliyor. Biraz sonra elektrik ile ilgili herhangi bir kesinti söz konusu olmayacak. 70'in üzerinde artçı sarsıntının olduğunu söylemiştim.

HERHANGİ BİR CAN KAYBIMIZ SÖZ KONUSU DEĞİL

Vatandaşlarımıza gerek Kızılay gerekse AFAD ekipleri battaniye gibi imkanlarla desteklerde bulunuyorlar. AFAD ve Kızılay ekiplerimiz bölgeye intikal ediyor. Allah'a şükür şuanda herhangi bir can kaybımız söz konusu değil. Köylerdeki taramalarımız devam ediyor. Şuana kadar intikal etmiş olumsuz bir durum yok. Söylediğim gibi, birkaç köyde ahır yıkılması söz konusu. Onlarla ilgili arkadaşlarımız gerekli tespitleri yapıyorlar. Tekrar geçmiş olsun dileklerimi ifade etmek istiyorum.

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