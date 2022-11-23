Düzce depremini anlatan muhabir Tezcan Solmaz canlı yayında ağladı: "Herkes dışarı çıktı, ağlıyor, çok korktuk"

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen deprem sonrası NTV canlı yayına bağlanan DHA muhabiri Tezcan Solmaz, yaşadığı korku nedeniyle gözyaşlarına engel olamadı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Düzce'nin Gölyaka ilçesinde saat 04.8'de meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem sonrası vatandaşlar büyük panikle kendilerini dışarı attı. Bazı evler ve işyerlerinde hasar meydana gelirken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasına göre depremde; Düzce’de 1’i ağır 32, İstanbul’da 1, Bolu’da 1, Zonguldak’ta 1 kişi olmak üzere şu anki bilgilere göre 35 kişi yaralandı.

Düzce depremini anlatan muhabir Tezcan Solmaz canlı yayında ağladı: Herkes dışarı çıktı, ağlıyor, çok korktuk

CANLI YAYINDA GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Deprem sonrası DHA muhabiri Tezcan Solmaz, NTV canlı yayına bağlandı. Tezcan yaşadığı korku ve panikle depremi anlatırken gözyaşlarına hakim olmadı.

Solmaz şunları söyledi:

Şuan şehirde elektrik, internet ulaşımı düzgün şekilde yok. Telefonlar çok yoğun. Herkes birbirini aramaya çalışıyor. Evlerde eşyalar yıkıldı. İki tane çocuğum var. Onları zor çıkardım. Herkes dışarı çıktı, ağlıyor. Çok korktuk. Yıkıntı var mı diye ekipler şehirde geziyorlar. Herkes yakınlarını bulmaya çalışıyor. Şehirde şuan bir panik havası var. Herkes korkmuş durumda, çok büyük bir sarsıntıydı. Umarım can kaybı yoktur.

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