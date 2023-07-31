İçişleri Bakanından Ali Yerlikaya'dan flaş tekel bayisi saldırı açıklaması: Saldırganların tamamı yakalandı

Tüm ülkeyi şoka sokak Esenyurt tekel bayisi saldırısı hakkında flaş gelişmeyi içişleri bakanı ali yerli kaya duyurdu. Bakan Yerlikaya, yaptığı açıklamada saldırının tüm şüphelileri yakalandı dedi.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Google News

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada Esenyurt, tekel bayisi saldırganların tümünün yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Esenyurt'taki tekel bayisine saldırıyı gerçekleştirilen saldırganların tamamının gözaltına alındığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Esenyurt ilçesi Güzelyurt Mahallesi'nde meydana gelen olayın şüphelilerinden T.Ö. ve A.Ö. de yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalar sonrası olayın şüphelilerinden M.Ö ve S.Ö.’den sonra T.Ö. ve A.Ö. de yakalandı. Olayla ilgili şüphelilerin tamamı gözaltında. Bu konu ile ilgili sosyal medya paylaşımında bulunan 35 bin 368 hesap arasından 9 bin 220 hesabın bilgisayarlar tarafından yönetilen bot hesap, 5 bin 136 hesabın FETÖ bağlantılı hesap ve 2 bin 898’inin ise PKK bağlantılı hesap olduğunu tespit ettik. Olumsuz algı oluşturmak için boşuna çabalamayın. Güvenlik güçlerimiz, toplum düzenini bozanları ve suç işleyenleri hukuk önüne çıkartmaya kararlıdır. Suç ve suçlularla mücadelemiz aralıksız devam edecektir" ifadelerine yer verdi.

Tekel baskınında çocuğu öldürülen acılı baba konuştu: Aklımın ucundan geçmezdiTekel baskınında çocuğu öldürülen acılı baba konuştu: Aklımın ucundan geçmezdi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Esenyurt'taki tekel bayi silahlı saldırıyla ilgili bir kişi daha yakalandığını açıkladıİçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Esenyurt'taki tekel bayi silahlı saldırıyla ilgili bir kişi daha yakalandığını açıkladı

Türkiye'nin gündemine oturmuştu! Tekel bayisine silahlı saldırının nedeni ortaya çıktı, işte detaylarTürkiye'nin gündemine oturmuştu! Tekel bayisine silahlı saldırının nedeni ortaya çıktı, işte detaylar

KAYNAK: İHA

0
0
0
5
0
0
2
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, skandal bir hareketle gündeme geldi "Jandarmayı kovaladı"
CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, skandal bir hareketle gündeme geldi "Jandarmayı kovaladı"
Prim ve yapılandırma borçlarının son ödeme süresi 3 gün uzatıldı!
Prim ve yapılandırma borçlarının son ödeme süresi 3 gün uzatıldı!
Esenyurt'taki kavgaya yayın yasağı!
Esenyurt'taki kavgaya yayın yasağı!
Akaryakıta gelen zamlar toplu taşımayı vurdu! İzmir'de toplu taşıma ücretleri yüzde 48 zamlandı
Akaryakıta gelen zamlar toplu taşımayı vurdu! İzmir'de toplu taşıma ücretleri yüzde 48 zamlandı
Son Haberler
İkinci el araç sahipleri şimdi yandı! Aracını satmayanın aracı elinde patlayacak! Panik satışlar başladı
İkinci el araç sahipleri şimdi yandı! Aracını satmayanın aracı elinde patlayacak! Panik satışlar başladı
Bir Gün Nasıl Yazılır? TDK’ya Göre Birgün Yazısının Doğru Yazılışı
Bir Gün Nasıl Yazılır? TDK’ya Göre Birgün Yazısının Doğru Yazılışı
Süper Lig'de imzalar peş peşe atılıyor, İşte şimdiye kadar biten transferler
Süper Lig'de imzalar peş peşe atılıyor, İşte şimdiye kadar biten transferler
İçişleri Bakanından Ali Yerlikaya'dan flaş tekel bayisi saldırı açıklaması: Saldırganların tamamı yakalandı
İçişleri Bakanından Ali Yerlikaya'dan flaş tekel bayisi saldırı açıklaması: Saldırganların tamamı yakalandı
Şişli'de acı olay! 3.5 yaşındaki çocuk babasının kollarında can verdi!
Şişli'de acı olay! 3.5 yaşındaki çocuk babasının kollarında can verdi!
Ayvalık’ta 32 kişilik göçmen botu durduruldu!
Ayvalık’ta 32 kişilik göçmen botu durduruldu!
Çok Okunanlar
Tülin Ece'nin son halini görenler şaştı kaldı! O eski halinden eser yok şimdi!
Tülin Ece'nin son halini görenler şaştı kaldı! O eski halinden eser yok şimdi!
Dünya kupasında bir ilk yaşandı! Baş örtüsüyle sahaya çıkan faslı futbolcu gözyaşlarını tutamadı
Dünya kupasında bir ilk yaşandı! Baş örtüsüyle sahaya çıkan faslı futbolcu gözyaşlarını tutamadı
İkinci el araç sahipleri şimdi yandı! Aracını satmayanın aracı elinde patlayacak! Panik satışlar başladı
İkinci el araç sahipleri şimdi yandı! Aracını satmayanın aracı elinde patlayacak! Panik satışlar başladı
Ankara İl Müftüsü'nün eşek etti fetvası sosyal medyayı ayağı kaldırdı! "Hoca efendi ne diyorsun sen ya"
Ankara İl Müftüsü'nün eşek etti fetvası sosyal medyayı ayağı kaldırdı! "Hoca efendi ne diyorsun sen ya"
50 bin kişiye aşure ikramı, Nilüfer’de aşure tatmayan kalmayacak
50 bin kişiye aşure ikramı, Nilüfer’de aşure tatmayan kalmayacak
CHP'li yandaş gazeteci Can Ataklı'dan akıllara zarar sözleri! AK Partilileri aşağıladı
CHP'li yandaş gazeteci Can Ataklı'dan akıllara zarar sözleri! AK Partilileri aşağıladı
Yorumlananlar
Sıcak hava geri dönüyor, Uyarı üzerine uyarı geliyor! Eyyam-ı bahurun sıcakları geliyor
Sıcak hava geri dönüyor, Uyarı üzerine uyarı geliyor! Eyyam-ı bahurun sıcakları geliyor
Ersan Şen İmamoğlu'nu Yerden yere vurdu İBB'deki skandalları sıraladı
Ersan Şen İmamoğlu'nu Yerden yere vurdu İBB'deki skandalları sıraladı
Çatıda çırılçıplak güneşlenmişti! O şahsın kimliği belirlendi, bakın kim çıktı!
Çatıda çırılçıplak güneşlenmişti! O şahsın kimliği belirlendi, bakın kim çıktı!
Son dakika Zam Haberleri: Akaryakıt fiyatları zamma doymadı! Bu gece dev bir zam daha geliyor!
Son dakika Zam Haberleri: Akaryakıt fiyatları zamma doymadı! Bu gece dev bir zam daha geliyor!