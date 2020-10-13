İçişleri Bakanlığı sahte içki zehirlenmelerinin nedenini açıkladı

İçişleri Bakanlığı yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, son zamanlarda yaşanan alkollü içki zehirlenmelerine bağlı olarak yaşanan ölümlere değinilerek bu kapsamda şüpheli görülen 7 kişinin tutuklandığı duyuruldu. KOM Birimleri tarafından 3 ilde düzenlenen operasyonlar kapsamında da sahte alkollü içki yapımında kullanılan 10 bin 505 litre etil alkolün yanı sıra çok sayıda mühimmat da ele geçirildiğinin vurgulandığı açıklamada,

"Son zamanlarda alkollü içki zehirlenmesine bağlı olarak farklı illerimizde ölüm olayları yaşanmıştır. Olaylarla ilgili Emniyet birimlerimizce yapılan operasyonlar neticesinde yakalanan 58 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Sahte içki zehirlenmesi nedir? Sahte içki neden öldürür? Nasıl anlaşılır?

Yaşanan ölüm olaylarına sebebiyet veren sahte etil alkollerin kaynağının tespitine yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı koordinesinde İzmir, Mersin ve İstanbul KOM Birimlerince gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde tespit edilen 2 depoya yönelik 12.10.2020 tarihinde operasyon gerçekleştirilmiştir. Yapılan aramalarda 10.505 litre etil alkol, 1.550 adet boş bidon, 1.000 adet kapak, 3 adet içki üretim makinası ve çok sayıda sahte etil alkol etiketi ele geçirilmiştir. Olaylarla ilgili olarak 5 şüpheli gözaltına alınmıştır. Yapılan operasyonlarla etil alkolün piyasaya dağıtılması engellenerek daha fazla can kaybı yaşanmasının önüne geçildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Birimlerince ölüm olayları sonrasında 5- 11/10/2020 tarihleri arasında yapılan operasyonlarda 16.737 litre etil alkol, 3.253 litre ile 2.495 şişe sahte alkollü içki ele geçirildi. Son günlerde meydana gelen olaylarla ilgili olarak yaptığımız araştırmalar ve elde ettiğimiz bulgular sonucunda; marketlerde satılan ve dezenfektan olarak kullanılan etil alkol bazlı yüzey temizleyici sıvılara, içki aromaları karıştırmak suretiyle içilmesinden dolayı zehirlenme vakalarının yaşandığı anlaşıldı." ifadelerine yer verildi.

Sahte içkiden ölen kişinin yakını: Çok az içmiş ama...

SAHTE İÇKİDE SON DURUM NEDİR?

Sahte içki nedeniyle ülke genelinde hayatını kaybeden kişi sayısı 44'e yükseldi.

Kırıkkale, İzmir, Mersin ve Muğla'nın ardından İstanbul'un çeşitli ilçelerinde sahte içki zehirlenmesi ile hastaneye başvuran kişilerden 6'sı hayatını kaybetti. Kartal'da avukat Hakkı Oğuzhan Şahinoğlu'nun da dün hayatını kaybetmesinin ardından toplam ölen sayısı 7'ye yükseldi. Diğer kişilerin kimlikleri henüz açıklanmadı.

Mersin’in çeşitli ilçelerinde sahte içki tükettikleri iddiası ile hastaneye kaldırılan 6 kişi, kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.

İzmir'de ise çeşitli hastanelere sahte alkol zehirlenmesi şikayetiyle çok sayıda hasta başvurdu. Bu kişilerden 18'i yaşamını yitirdi.

4 günde 32 kişi sahte içki nedeniyle öldü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sahte içkiden zehirlenme şüphesiyle Devlet Hastanesine kaldırılan 74 yaşındaki İbrahim Yanık ile özel bir hastaneye kaldırılan 66 yaşındaki Semran Başkurt tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kırıkkale’de yüzey temizleyicisi olarak kullanılan dezenfektana etil alkol ile içki aroması katılarak üretilen sahte içkiden zehirlendiği iddia edilen 11 kişiden 7'si hayatını kaybetti.

Sahte içki nedir? Nasıl anlaşılır? Sahte içki zehirlenmesinin belirtileri nelerdir?

Kuşadası Özel Gözde Hastanesi’ne kaldırılan A.Y., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Trabzon'da güvenlik görevlisi olduğu bilinen M.B., kaldırıldığı Fatih Devlet Hastanesi'nde sahte alkol alması nedeniyle hayatını kaybetti.