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İETT aracının altında kalan işçiden kötü haber! Hayatını kaybetti!

Beykoz'da arızalanan İETT otobüsünü tamir etmek için gelen teknik personel, aracın altında kalarak yaşamını yitirdi.

Dehşet veren Kaza, saat 09.00 sıralarında Beykoz Paşabahçe Mahallesi Barbaros Caddesi’nde meydana geldi. İddialara göre, Beykoz-Kadıköy seferini yapan 15F hatlı İETT otobüsü, Burunbahçe Durağı’nda arıza yaptı.

İETT aracının altında kalan işçiden kötü haber! Hayatını kaybetti!

ARACIN ALTINDA KALARAK SIKIŞTI

Alınan bilgilere göre, arızayı tamir etmek için gelen 7/24 Yol Yardım Aracı ekibinden Erdoğan Bulut (45), arızayı gidermek için çalıştığı sırada aracın altında kalarak sıkıştı.

İETT aracının altında kalan işçiden kötü haber! Hayatını kaybetti!

Gelen ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı yerden çıkarılan Bulut, sağlık görevlilerince kaldırıldığı Beykoz Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

İETT aracının altında kalan işçiden kötü haber! Hayatını kaybetti!

İETT aracının altında kalan işçiden kötü haber! Hayatını kaybetti!

İETT aracının altında kalan işçiden kötü haber! Hayatını kaybetti!

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