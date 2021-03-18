Iğdır Aralık Nüfusu 2020 - 2021 |  Aralık İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Iğdır Aralık Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Iğdır Aralık nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Iğdır Aralık Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Aralık ilçesinin bağlı bulunduğu Iğdır ilinde 201 bin 314 kişi yaşamaktadır. Iğdır ili 3664 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 815 (km²) si Aralık ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Iğdır Aralık nüfusu 21 bin 97 kişidir.

Iğdır Toplam Nüfusu Kaçtır?

201 bin 314 kişidir.

Aralık İlçe Nüfusu Kaçtır?

21 bin 97 kişidir.

Aralık Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

14 bin 784 kişidir.

Iğdır Aralık Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -10,2 olarak gerçekleşmiştir.

Aralık İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 28,461555 Enlem : 28,461555

Aralık İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Iğdır iline bağlı bulunan Aralık ilçesinin telefon alan kodu 0 476 şeklinde başlamaktadır.

Aralık ilçesinin bağlı olduğu Iğdır İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Aralık ilçesinin bağlı olduğu il olan Iğdır ilinin plaka kodu 76 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020