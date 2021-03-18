Iğdır Tuzluca Nüfusu 2020 - 2021 |  Tuzluca İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Iğdır Tuzluca Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Iğdır Tuzluca nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Iğdır Tuzluca Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Tuzluca ilçesinin bağlı bulunduğu Iğdır ilinde 201 bin 314 kişi yaşamaktadır. Iğdır ili 3664 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 1,234 (km²) si Tuzluca ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Iğdır Tuzluca nüfusu 23 bin 750 kişidir.

Iğdır Toplam Nüfusu Kaçtır?

201 bin 314 kişidir.

Tuzluca İlçe Nüfusu Kaçtır?

23 bin 750 kişidir.

Tuzluca Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

14 bin 278 kişidir.

Iğdır Tuzluca Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -7,8 olarak gerçekleşmiştir.

Tuzluca İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 33,997201 Enlem : 33,997201

Tuzluca İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Iğdır iline bağlı bulunan Tuzluca ilçesinin telefon alan kodu 0 476 şeklinde başlamaktadır.

Tuzluca ilçesinin bağlı olduğu Iğdır İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Tuzluca ilçesinin bağlı olduğu il olan Iğdır ilinin plaka kodu 76 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020