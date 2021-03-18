Angelina Jolie, Brad Pitt'in kendisine ilişki boyunca şiddet uyguladığını iddia ettiYÖKDİL sınav giriş belgesi 2021 yayımlandı mı? YÖKDİL sınav giriş yerleri 2021 belli oldu mu?Putin'den Biden'e yanıt: Ona sağlıklar dilerim!İrfan Can Kahveci'nin eşi kimdir? Gözde Doyran kimdir, kaç yaşında, nereli?YÖKDİL sınavı kaç soru, kaç dakika? YÖKDİL sınav konuları 2021Beton mikserinin altına sıkışan kadın bilincini kaybetti!Bolu Dağı'nda kar yağışı ve sis etkili olmaya başladıÖSYM'den YÖKDİL/1 duyurusu: Sınav giriş belgeleri yayımlandıEfil isminin anlamı nedir, Efil ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Beşiktaş - Fenerbahçe maçı hangi gün, ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Maçı kim yönetecek?
İstanbul10 °C
  1. HABERLER
  2. HAYAT VE YAŞAM
  3. Iğdır Tuzluca Nüfusu 2020 - 2021 |  Tuzluca İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Iğdır Tuzluca Nüfusu 2020 - 2021 |  Tuzluca İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

2020 - 2021 Iğdır Tuzluca nüfusu ve nüfus özellikleri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Böylece 2021 Iğdır Tuzluca nüfusu kaç oldu? sorusu cevaplanmış oldu.  TÜİK’ten yapılan açıklamaya göre Iğdır Tuzluca nüfusunun 23 bin 750 olduğu açıklandı. Haberimizde  Iğdır Tuzluca yüzölçümü kaçtır? sorusuna da yanıt bulabilirsiniz.

Iğdır Tuzluca Nüfusu 2020 - 2021 |  Tuzluca İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Iğdır Tuzluca Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Iğdır Tuzluca nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Iğdır Tuzluca Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Tuzluca ilçesinin bağlı bulunduğu Iğdır ilinde  201 bin 314 kişi yaşamaktadır. Iğdır ili 3664 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 1,234 (km²) si Tuzluca ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Iğdır Tuzluca nüfusu 23 bin 750 kişidir.

Iğdır Tuzluca Nüfusu 2020 - 2021 |  Tuzluca İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Iğdır Toplam Nüfusu Kaçtır?

201 bin 314 kişidir.

Tuzluca İlçe Nüfusu Kaçtır?

23 bin 750 kişidir.

Tuzluca Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

14 bin 278 kişidir.

Iğdır Tuzluca Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde  -7,8 olarak gerçekleşmiştir.

Iğdır Tuzluca Nüfusu 2020 - 2021 |  Tuzluca İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Tuzluca İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam :  33,997201      Enlem :  33,997201

Tuzluca İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Iğdır iline bağlı bulunan Tuzluca ilçesinin telefon alan kodu 0 476 şeklinde başlamaktadır.

Tuzluca ilçesinin bağlı olduğu Iğdır İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Tuzluca ilçesinin bağlı olduğu il olan Iğdır ilinin plaka kodu 76 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020

 

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT