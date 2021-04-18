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  3. İhtiyaç sahiplerine yardım eli! Mardin’de ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi dağıtımına başlandı

İhtiyaç sahiplerine yardım eli! Mardin’de ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi dağıtımına başlandı

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş'ın talimatları doğrultusunda, Ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda kolisi dağıtımına başlandı.

İhtiyaç sahiplerine yardım eli! Mardin’de ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi dağıtımına başlandı

Mardin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, Ramazan ayı içerisinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılmak üzere kendi imkanları ile binlerce gıda kolisi hazırladı. Daha önce Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına başvurmuş ve sosyal inceleme neticesinde ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilmiş ailelere bulgur, makarna, toz şeker, mercimek, sıvı yağ, nohut, çay, zeytin, salça, pirinç gibi temel gıda maddelerinin içerisinde bulunduğu binlerce gıda kolisi ulaştırılacak.

KAPI KAPI GEZEREK ULAŞTIRILDI

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı ekipler, Artuklu ilçesinde daha önceden tespit edilmiş ihtiyaç sahibi aileleri kapı kapı gezerek gıda kolilerini ulaştırdı. Artuklu ilçesinde oturan ihtiyaç sahibi vatandaşların gıda kolisi için Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına gelerek başvuru yapmaları gerektiği kaydedildi. Yaşlı, engelli veya bakıma muhtaç vatandaşların başvurularının ise bir yakını tarafından yapılabileceği ifade edildi. İlçede oturan vatandaşların ise ilçe kaymakamlıklarına başvuruda bulunabileceği aktarıldı. Sosyal inceleme neticesinde ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen vatandaşlara gıda koli dağıtımı gerçekleştirilecek. Vatandaşların, başvuru bilgisi için Büyükşehir Belediyesinin çağrı hattı ALO 153'ü arayabileceği bildirildi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

İhtiyaç sahiplerine yardım eli! Mardin’de ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi dağıtımına başlandı

İhtiyaç sahiplerine yardım eli! Mardin’de ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi dağıtımına başlandı

İhtiyaç sahiplerine yardım eli! Mardin’de ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi dağıtımına başlandı

İhtiyaç sahiplerine yardım eli! Mardin’de ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi dağıtımına başlandı

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