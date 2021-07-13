Üs Yapım imzalı yönetmen koltuğuna Cem Akyoldaş’ın oturduğu, senaryosunu Özen Yula'nın yazdığı, İkimizin Sırrı dizisinin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Biz de haberimizde İkimizin Sırrı dizisi konusu ne? İkimizin Sırrı oyuncuları kimler? sorularının yanıtına yer verdik. İşte detaylar...

İKİMİZİN SIRRI DİZİSİ KONUSU NE?

Yedi yaşındaki kızı Hayal (Ahsen Türkyılmaz) ile ayakta kalma mücadelesi veren Neva Canpolat (Leyla Feray), biricik kızını masallarla, oyunlarla hayatın güzelliğini ve umudu aşılayarak büyütmektedir. Ancak anne-kızın mutlu dünyası peşlerine düşen karanlık adamlarla sarsılır. Zor bir hayat sürdüren Neva ve Hayal’in yolu bir trafik kazasında Alp Karahun (Aras Aydın) ile kesişir.

İKİMİZİN SIRRI OYUNCULARI KİMLER?

ATV ekranlarında yayınlanacak olan dizinin başrollerini Leyla Feray ve Aras Aydın paylaşıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Dolunay Soysert, Engin Alkan, Tülay Günal, Bestemsu Özdemir, Deniz Hamzaoğlu, Ceyhun Mengiroğlu ve Irmak Örnek gibi usta isimler de yer alıyor.