Başrollerini Leyla Feray ve Aras Aydın'ın paylaştığı ekranların yeni dizisi İkimizin Sırrı ne zaman, hangi kanalda olacağı merakla araştırılıyor. Biz de haberimizde İkimizin Sırrı dizisi ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının yanıtına yer verdik. İşte detaylar...

İKİMİZİN SIRRI DİZİSİ NE ZAMAN, HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

ATV'de yayınlanacak olan başrollerini Leyla Feray ve Aras Aydın paylaşıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Dolunay Soysert, Engin Alkan, Tülay Günal, Bestemsu Özdemir, Deniz Hamzaoğlu, Ceyhun Mengiroğlu ve Irmak Örnek gibi usta isimlerin yer aldığı İkimizin Sırrı dizisinin ne zaman başlayacağı henüz belli değil. Dizinin yayın tarihi açıklanınca detayları haberimize ekleyeceğiz.

İKİMİZİN SIRRI KONUSU

Yedi yaşındaki kızı Hayal (Ahsen Türkyılmaz) ile ayakta kalma mücadelesi veren Neva Canpolat (Leyla Feray), biricik kızını masallarla, oyunlarla hayatın güzelliğini ve umudu aşılayarak büyütmektedir. Ancak anne-kızın mutlu dünyası peşlerine düşen karanlık adamlarla sarsılır. Zor bir hayat sürdüren Neva ve Hayal’in yolu bir trafik kazasında Alp Karahun (Aras Aydın) ile kesişir.