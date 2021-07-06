İkinci el araba fiyatları yine uçtu! Bakan çok alan yok! Müşteri de isyanda, galerici de!

İkinci el araç fiyatları cep yakmaya devam ediyor. Vatandaşlar, araba almanın hayalini bile kuramazken galericiler, satışların azalmasından şikayetçi. Bir yılı aşkın süredir içinde bulunduğumuz pandemi süreci sebebiyle baş gösteren ekonomik sıkıntılardan en çok etkilenen sektörlerden bir tanesi olan otomotiv sektörünün Kurban Bayramı'nın ardından geleceği durum merak konusu haline gelirken 2. el araba fiyatlarının ne yönde seyredeceği de en çok araştırılan konulardan bir tanesi haline geldi.

'PANDEMİ ÖNCESİNİN 3 - 4 KATINA YÜKSELDİ'

İkinci el araba pazarında bulunan vatandaşlar, pandemi öncesi yüzüne bakmadıkları araçların 30 - 40 bin lira bandına çıktığını, fiyatların salgın öncesine göre 3 - 4 katına yükseldiğini söylüyor. Araba almanın hayalini bile kuramadıklarını belirten tüketicilerden, pandemiden önce arabalarını satanlar ise bin pişman.

'35 BİN'DEN SATTIM, ŞU AN 70 BİN LİRA'

Geçtiğimiz sene aracını 35 bin TL'den sattığını belirten bir vatandaş, şu an aynı aracı almak istediğini ancak fiyatının 70 bin TL'ye yükseldiğini, bu sebeple değil yüksek model aynı arabayı bile alamadığını kaydetti. Araçların, sahip oldukları fiyatları hak etmediğini ifade eden alıcılar, bu şartlar altında bütçelerine göre iyi bir araç alamayacaklarını, kötü aracı da aldıktan sonra tamirhaneden çıkamayacaklarını düşünüyor.

Pandemiden önceki 2007 model bir aracın 30 - 35 bin TL'den satıldığını belirten bir galerici de şu an aynı araca 69 bin 500 TL fiyat etiketi koyduğunu, bunun sebebinin galericiler olarak görülmesinin yanlış olduğunu, kendilerinin de bu durumdan mağdur olduğunu söyledi.

ALIM DÜŞÜYOR, FİYAT YÜKSELİYOR

Ellerindeki araçları satamamalarından şikayetçi olan galericiler, araç alımında gözle görülür ve piyasayı sarsacak düşüş olduğunu belirterek en çok tercih edilen araçların 80 - 150 bin TL bandındaki ikinci el araçlar olduğunu ancak alımlardaki bu düşüşe rağmen piyasadaki araç fiyatlarında hala yükselmenin sürdüğünü kaydetti. Düzensiz fiyat artışının kendilerine büyük zarar getirdiğini söyleyen galeri sahipleri, ikinci el araçların neredeyse sıfır el araç fiyatına çıktığından pandemi öncesi sürecin mumla arandığını da belirtti.

FİYATLARDAKİ ARTIŞIN SEBEBİ NE?

Geçtiğimiz dönemlerde bir ayda 10 - 15 araç satarken son dönemde ayda satılan araç sayısının 3 - 4'e düştüğünü ifade eden ikinci el araç satıcıları, oto pazarlarındaki bu durgunlukla birlikte sektörün, bayram öncesi olmasına rağmen o heyecanı yaşayamadığını ifade ediyor. "Galerici esnafında, otomotiv sektöründe her bayram öncesi bir heyecan vardı. Araçlarımızı hazırlıyorduk. Bayrama satış yapacağız diye ama henüz öyle bir başlangıç göremiyorum." ifadesini kullanan ikinci el oto satıcıları, fiyatlardaki bu artışın sebebini ise iki temel maddede açıkladı:

1- Sıfır otomobildeki üretim eksikliği ve dövizin artması

2- Araç sahiplerinin, galericilere araçlarını yüksek fiyattan vermesi

Alıcıların, araçlara piyasa değerinden daha fazla bedel ödemek istememesi ve satıcıların da araçlarını piyasa değerinin üzerinde saymak istemesinin sebep olduğu kaos, oto pazarlarındaki fiyatların yükselmesini sağlarken bu durumdan hep araç almak isteyenler hem de satıcılar mağdur oluyor.

KURBAN BAYRAMI'NDA SONRA FİYATLAR DÜŞECEK Mİ?

Kurban Bayramı'nın ardından fiyatlarda 10 bin TL'ye kadar varan düşüşün umulduğunu bekleyen sektör yetkilileri, şu an fiyatların dalgalı şekilde seyrettiğini ve hükümetin de bu konuda bir adım atamasını istediklerini, piyasadaki durgunluğun devam etmesi halinde birçok galericinin kepenk kapatacağını belirterek yardım çağrısında bulundu.