İkraz ne demek, TDK'ya göre İkraz kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. İkraz ne demek? İkraz TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ikraz kelimesi. Peki ikraz ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ikraz nedir, ikraz kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

İKRAZ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

İkraz kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

İkraz kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre ikraz kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Borç veya ödünç verme



İKRAZ KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- ikraz etmek

