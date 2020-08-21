İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın müjdesine ilk yorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gerçekleştirdiği Millete Sesleniş konuşmasında beklenen müjdeyi duyurdu. Erdoğan, Fatih sondaj gemisinin 320 milyar metreküp doğal gaz rezervini keşfettiğini duyurdu. Müjdeli haber tüm Türkiye'de sevinçle karşılanırken çok sayıda vatandaş ekran başında duygu dolu anlar yaşadı.

Müjdeli karara ilişkin olarak Twitter hesabından paylaşım yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Bulunan doğalgaz rezervinin milletimizin refahını ve ülkemizin gücünü artırmasını temenni ediyorum. Denizlerimizde ailelerinden uzakta aylar boyunca fedakarca çalışan Fatih Sondaj Gemisi’nin tüm mürettabatına da şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Bulunan doğalgaz rezervinin milletimizin refahını ve ülkemizin gücünü artırmasını temenni ediyorum. Denizlerimizde ailelerinden uzakta aylar boyunca fedakarca çalışan Fatih Sondaj Gemisi’nin tüm mürettabatına da şükranlarımı sunuyorum. pic.twitter.com/83WEYG5Tzn — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) August 21, 2020

ERDOĞAN NE DEDİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada,"Türkiye, tarihinin en büyük doğalgaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi. Fatih sondaj gemimiz, 20 Temmuz 2020 tarihinde başladığı Tuna-1 kuyusundaki sondajında 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi keşfetmiş durumda." dedi.

Erdoğan müjdeyi açıkladı: Karadeniz'de 20 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfedildi