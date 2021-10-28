İman Tahtası ne demek, TDK'ya göre İman Tahtası kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. İman tahtası ne demek? İman tahtası TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi iman tahtası kelimesi. Peki iman tahtası ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre iman tahtası nedir, iman tahtası kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

İMAN TAHTASI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

İman tahtası kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre iman tahtası kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Göğüs kemiği



İMAN TAHTASI CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Sanki onların göğüsleri içindeki kalptir de bizim iman tahtalarımızın altındaki külde pişmiş ferik elması!

