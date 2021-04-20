İmat isminin anlamı nedir, İmat ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar İmat isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "İmat ismi ne demek, İmat ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte İmat isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

İmat İsminin anlamı nedir? TDK İmat anlamı:

Türk Dil Kurumu'nda İmat isminin anlamı bulunmamaktadır.

İmat İsmi Kuranda geçiyor mu?

Kuran'ı Kerim'de İmat ismi geçmemektedir.

İmat isminin kökeni:

İmat ismi Arapça kökenli bir isimdir. Türkiye'de İmat ismini kaç kişinin kullanıldığı bilinmemektedir.

İmat isminin cinsiyeti:

Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

İmat isminin rengi:

Safir

İmat ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 4 harf bulunmaktadır.

İmat isminin Harf Analizi Nedir ?

İmat ismi 4 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

İ : Duygusal, sezgisel, sanatçı

M : Ticari Zekȃ, manevi güç, anaç

A : Öncü, lider, mantıklı

T : Hayalperest, tembel,

İmat isminin Numerolojisi Kaçtır?

İmat ismi 4 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

İ : 12

M : 16

A : 1

T : 24

= 53 – İmat İsminin Numeroloji Toplamı 53’dir.

İmat ismi 4 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda İmat isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

İmat isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

İ: 9 M: 4 A: 1 T: 2 = 16

1 + 6 = 7 Kader sayısıdır

İmat isminin 7 kader sayısına göre kişilik özellikleri

7 – Daima eleştirel bir kişiliğe sahip olması onun analiz yönüne büyük katkı sağlar. Zeki ve baskın karakterli olması çözülmesi kolay olmayan sorunların altından kalkmasını yardımcı olur. Ruhsal yönden kuvvetli bir yapıya sahiptir. Derinlere dalarak konuları en ince ayrıntısına kadar irdeler. Değişken yapısı nedeniyle çevredekiler ona soğuk davranışlar gösterse de o yalnız kalma duygusunu bir kenara atmalı ve insanlara karşı soğuk ve mesafeli durmaktan kaçınmalıdır.

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