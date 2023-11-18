İngiliz futbolunu sarsan iddia! Manchester City ve Chelsea küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya

İngiliz basınında yer alan habere göre ülkenin köklü kulüplerinden Manchester City ve Chelsea'nın finansal sürdürülebilirlik kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle küme düşme tehlikesi ile karşı karşıya olduğu duyuruldu.

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İngiliz futbolunu sarsan iddia! Manchester City ve Chelsea küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya

Dünyanın en önemli ligi olarak bilinen İngiltere Premier Lig'de gün geçmiyorki olumsuz haberlerle anılmasın ülkede bu sefer finansal sürdürülebilirlik kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle Manchester City ve Chelsea için soruşturma başlatıldığı belirtildi.

İngiltere'de Everton'a finansal sürdürülebilirlik kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 10 puan silme cezası verilmişti.

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MANCHESTER CİTY VE CHELSEA KÜME DÜŞEBİLİR

İngiliz basınında bugün yer alan haberlerde Manchester City ve Chelsea'nin de küme düşürülme tehlikesi altında olduğu öne sürüldü.

Manchester City'nin 115 ayrı mali davayla suçlandığı hatırlatılırken... Chelsea'nin de Roman Abramovich dönemindeki kayıt dışı ödemelerle ilgili başının dertte olduğu aktarıldı.

Haberde Everton'ın son 5 yılda yaklaşık 24 milyon pound fazla harcama yaptığı için 10 puan silme cezası aldığı, Manchester City ile Chelsea'nin suçlandığı konuların çok daha ağır olduğu ve 2 kulübün küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya kalabileceği vurgulandı.

Öte yandan Manchester City'nin eski mali danışmanı Stefan Borson, suçlamaların kanıtlanması halinde küme düşme cezasının gündeme gelebileceğini kaydetti.

Stefan Borson'un açıklamaları şöyle:

"Everton'a verilen 10 puan silme cezası FFP ihlali için çok ağır. Manchester City ve Chelsea'ye yapılan suçlamalar kabul edilirse küme düşme yaptırımı potansiyeli yüksek."

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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