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İnsanlığın sonu gelebilir! Kör Kahin Baba Vanga'nın "Zombi virüsü" kehaneti de gerçek oldu! "Tedavisi yok"
Kör Kahin Baba Vanga'nın 2022 kehanetleri birer birer gerçek oluyor. Son olarak "Buzul altında donmuş bir virüs bilim adamları tarafından uyandırılacak" kehaneti de gerçek oldu. İşte detaylar...
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