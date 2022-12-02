İnsanlığın sonu gelebilir! Kör Kahin Baba Vanga'nın "Zombi virüsü" kehaneti de gerçek oldu! "Tedavisi yok"

Kör Kahin Baba Vanga'nın 2022 kehanetleri birer birer gerçek oluyor. Son olarak "Buzul altında donmuş bir virüs bilim adamları tarafından uyandırılacak" kehaneti de gerçek oldu. İşte detaylar...

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İnsanlığın sonu gelebilir! Kör Kahin Baba Vanga'nın "Zombi virüsü" kehaneti de gerçek oldu! "Tedavisi yok" 1

Dünyanın en çok tanınan kahinleri arasında yer alan "Kör kahin" ya da bilinen diğer adıyla Baba Vanga, bir kez daha şaşırtmayı başardı.

2022 kehanetleri birer birer tutan kahinin "Zombi virüsü" kehaneti de gerçek oldu.

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