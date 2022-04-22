Günümüzün en yaygın sosyal medya uygulamalarından biri olan Instagram, bazı zamanlarda hikayeler paylaşıyor. Instagram’ı sık sık kullanan vatandaşlar özellikle Earth Day’in anlamını merak ediyor. Instagram Earth Day ne demek? Earth Day hikayesi nedir, nasıl kullanılır? konu ve soru başlıklarını sizler için araştırıp haberimizde yer verdik. İşte haberin ayrıntıları…

INSTAGRAM EARTH DAY NE DEMEK?

Google, ana sayfasında Dünya Günü doodle’ı yayımladı. Instagram uygulaması ise gündemi yakından takip ederek ana sayfasında Eart Day (Dünya Günü) hikayesini açtığı görüldü. Sosyal medya kullanıcıları uygulamadaki özelliğin nasıl kullanılacağını da merak etti.

EARTH DAY HİKAYESİ NEDİR, NASIL KULLANILIR?

Sosyal medyayı yakından takip eden kişiler, Instagram uygulamasının ana sayfasında yer alan Earth Day sekmesini fark edebilir. Bugüne özel olan Earth Day paylaşımlarını bir arada toplamak isteyen Instagram’da hikaye atacağınız zaman gündemdeki Eart Day görsellerinden birini hikayenize ekleme yaparak kullanabilirsiniz.

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Instagrama yıllardır beklenen özellik sonunda geldi! Artık hikayelerde kullanılabilecek!