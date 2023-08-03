İşgal edilen sahiller tek tek denetlendi!

Balıkesir'in Edremit Belediyesi ekipleri sahillerde uyarı ve ikazlara rağmen sabit bırakılan şezlong ve şemsiyeleri topladı.

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İşgal edilen sahiller tek tek denetlendi!

Balıkesir'in Edremit Belediyesi ekipleri sahillerde uyarı ve ikazlara rağmen sabit bırakılan şezlong ve şemsiyeleri topladı.

Edremit Belediyesi zabıta ekipleri, kendi sorumluluk alanında bulunan sahillerinde, halkın ortak kullanıma ait kamusal alanlarda yapılan uyarı ve ikazlara rağmen sabit bırakılan şezlong ve şemsiyeleri topladı.

İşgal edilen sahiller tek tek denetlendi!

SAHİLLERDEKİ ORTAK KULLANIM ALANLARINDA SABİT MAZEMELER YASAKLANDI

Gece saatlerinde başlatılan operasyonla zincir ve iplerle bağlanarak sahile bırakılan şemsiye, şezlong, masa, sandalye ve koltuklar kaldırıldı. Edremit Belediyesi'nden yapılan açıklamada "Belediyemiz sorumluluğunda bulunan sahillerde yapılan tüm ikazlara rağmen ortak kullanım alanlarına sabit olarak bırakılan şezlong, şemsiye, masa vb. malzemeleri dün gece geç saatlerde gerçekleştirdiğimiz denetimlerde topladık. Kamusal alana yapılan işgalleri engellemek için Zabıta ekiplerimizce gerçekleştirilen denetimler kentimiz genelinde devam edecek" denildi.

İşgal edilen sahiller tek tek denetlendi!

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KAYNAK: İHA

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