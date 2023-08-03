Sarıgöllü üreticinin bostanındaki karpuz görenleri şaşkına çevirdi!

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinin Çanakçı Mahallesinde yaşayan emekli öğretmen Necati Ağa, 35.5 kilogram gelen devasa karpuz yetiştirdi.

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Sarıgöllü üreticinin bostanındaki karpuz görenleri şaşkına çevirdi!

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinin Çanakçı Mahallesinde yaşayan emekli öğretmen Necati Ağa, 35.5 kilogram gelen devasa karpuz yetiştirdi.

"BOSTANIN İÇİNDEN SADECE BİR TANE ÜRÜN ALABİLDİM. O DA BİR OLDU PİR OLDU"

Sarıgöl'ün Çanakçı Mahallesinde yaşayan 65 yaşındaki emekli öğretmen Necati Ağa, bir kaç ay öncesi İnternet üzerinden sipariş verdiği Amerikan karpuzu tohumlarını üzüm bağının sıra başlarına ekti. 5 adet tohumla oluşturduğu bostanında sadece bir tane karpuzun yetiştiğini kaydeden Ağa, karpuzun 35,5 kilogram geldiğini ve komşularının ilgi odağı haline geldiğini dile getirdi. Merak edenlerin karpuzu görmek için evine geldiğini söyleyen Ağa, "Bir bostan oluşturdum ama içlerinden sadece bir tane ürün alabildim. O da bir oldu pir oldu. Kimileri Arap karpusu diyor kimileri de Amerikan karpuzu olduğunu söylüyor. Görüntüsü gayet güzel bir süre sonra keserek komşularımla birlikte tüketeceğiz" dedi.

Sarıgöllü üreticinin bostanındaki karpuz görenleri şaşkına çevirdi!

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KAYNAK: İHA

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