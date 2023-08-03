Konya, ihracat birincisi oldu! Temmuz ayında rekor kırdı!

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Temmuz ayı ihracat verilerini açıkladı. İhracat rakamlarını değerlendiren Konya Ticaret Odası (KTO) Başkanı Selçuk Öztürk, "Konya'mız beklentilerimiz doğrultusunda 2023 yılının ikinci yarısına yüksek ihracat artışıyla başladı.

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Konya, ihracat birincisi oldu! Temmuz ayında rekor kırdı!

Konya, Temmuz ayında tarihinin en yüksek ihracat rakamını gerçekleştirdi. Temmuz'da Konya'nın ihracatı yüzde 37,29 artışla 328.6 milyon dolar oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Temmuz ayı ihracat verilerini açıkladı. İhracat rakamlarını değerlendiren Konya Ticaret Odası (KTO) Başkanı Selçuk Öztürk, "Konya'mız beklentilerimiz doğrultusunda 2023 yılının ikinci yarısına yüksek ihracat artışıyla başladı. Tüm tüccar, sanayici ve ihracatçılarımızı kutluyorum" dedi.

"BU RAKAM KONYA'NIN TARİHİNİN EN YÜKSEK AYLIK İHRACAT RAKAMIDIR"

Başkan Öztürk, "Türkiye'nin Temmuz ayı ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,4 artışla, 20,1 milyar dolar olarak gerçekleşti. Konya'nın ihracat rekoru kırdığı Temmuz ayında ihracatı yüzde 37,29 artışla 328 milyon 668 bin 318 dolar oldu. Bu rakam Konya'nın tarihinin en yüksek aylık ihracat rakamıdır. Aynı zamanda Konya, Türkiye ihracatından aldığı payı yüzde 1,87'ye yükselterek farklı bir rekora imza atmıştır. 2023 yılı ilk 7 aylık ihracatımız da yüzde 2,46 artarak 1 milyar 892 milyon dolara ulaşmıştır. Konya'nın son 12 aylık ihracat rakamı da 3 milyar 307 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Temmuz ayında gerçekleşen bu yüksek oranda artış memnuniyet vericidir. Beklentilerimiz doğrultusunda 2023 yılının ikinci yarısına yüksek ihracat artışıyla başladık. Emeği geçen tüm tüccar, sanayici, ihracatçı ve çalışanlarımızı kutluyorum. Firmalarımızla işbirliği içinde çalışarak 2023'ün ilerleyen aylarında daha yüksek oranda ihracat artışına ulaşacağımıza inanıyorum" dedi.

Konya, ihracat birincisi oldu! Temmuz ayında rekor kırdı!

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KAYNAK: İHA

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