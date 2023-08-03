Bakan Mehmet Şimşek'ten enflasyon mesajı! 2024 yılı ortasını işaret etti! Bu gün açıklanan enflasyon rakamları sonrası Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten enflasyona dair açıklama geldi. Şimşek yaptığı açıklamada 2024 yıl ortasını işaret ederek enflasyon hedefini açıkladı.