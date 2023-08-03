Bakan Mehmet Şimşek'ten enflasyon mesajı! 2024 yılı ortasını işaret etti!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon rakamlarına ilişkin açıklama yaptı.
Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
"Mali tedbirler, döviz kuru gelişmeleri ve ücret artışlarının etkisiyle enflasyon Temmuz’da yıllık yüzde 47,8 ile piyasa beklentileriyle uyumlu gerçekleşti.
2024 YIL ORTASINI HEDEF GÖSTERDİ!
Dezenflasyon ile fiyat istikrarının hedeflendiği bir geçiş sürecindeyiz.
Para politikası duruşunun olumlu etkisiyle 2024 yılı ortasından itibaren yıllık enflasyon düşmeye başlayacak.
DEZENFLASYON SÜRECİNİ MALİ DİSİPLİNLE DESTEKLEYECEĞİZ.
Politikalarımızın temel amacı orta vadede enflasyonu kalıcı olarak tek hanelere indirmektir."
Enflasyon temmuz ayında TÜFE'de yüzde 9,1 artış kaydederken, yıllık bazda 47,8'e yükseldi. Temmuzda aylık bazda tüm zamanların en yüksek enflasyonu görüldü.
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