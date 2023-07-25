Merkez Bankasından ekonomiye yönelik yeni adımlar! TCMB'nin sıkılaştırma adımları Resmi Gazete'de yayımlandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sıkılaşma Kararları Yayımlandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ekonomik dengenin sağlanması ve finansal kaynakların etkin kullanımı için sıkılaşma adımlarını içeren düzenlemeleri Resmi Gazete'de yayımlayarak yürürlüğe soktu.

İhracat ve Yatırım Kredileri Sınırlandırıcı Tedbirlerin Dışında

TCMB'nin aldığı yeni düzenlemelerle, ihracat ve yatırım kredileri ile deprem bölgesine yönelik krediler, kredileri sınırlandırıcı tedbirlerin dışında tutuldu.

Faiz Oranına Göre Menkul Kıymet Tesisi Uygulaması Sadeleştirildi

Piyasa mekanizmasının işlevselliğini artırmak amacıyla, faiz oranına göre menkul kıymet tesisi uygulaması sadeleştirildi. İhracat ve yatırım kredileri hariç, TL ticari kredilerde birinci kademe kaldırılarak faiz sınırı tek kademe olarak uygulanacak.

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Finansal Kaynakların Verimli Kullanımı Destekleniyor

Türkiye'nin finansal kaynaklarının verimli kullanımını desteklemek amacıyla taşıt kredilerinde büyüme sınırı yüzde 3'ten yüzde 2'ye düşürüldü. İhtiyaç kredilerinde ise değişikliğe gidilmedi ve yüzde 3 sınırı korundu.

İhracatçılara Verilen Destek Artırıldı

TCMB, ihracatçıların finansmana erişimini kolaylaştırmak ve ihracat desteğini artırmak amacıyla reeskont kredilerinin günlük limitini 1,5 milyar TL'ye yükseltti. Reeskont kredilerinde KOBİ payının artırılması ve kullandırmalarda ihracat artış performansının dikkate alınması da karara dahil edildi.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın alınan sıkılaşma kararları ve yapılan düzenlemeler, ekonomik dengenin sağlanması ve finansal kaynakların etkin kullanımını destekleyecek adımlar olarak öne çıkıyor. İhracat ve yatırım kredileri, faiz oranına göre menkul kıymet tesisi ve reeskont kredilerine getirilen yenilikler, Türk ekonomisine yönelik güçlü bir destek sağlamayı amaçlıyor. Bu düzenlemeler, Türkiye'nin iç talebin dengelenmesi ve finansal istikrarının sağlanmasına yönelik önemli adımlar olarak değerlendiriliyor.

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