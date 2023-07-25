Erdoğan bugün Filistin Devlet Başkanı ile görüşecek! Mahmud Abbas Türkiye'ye geldi

Mahmud Abbas, Ankara'ya Resmi Ziyaret Gerçekleştirdi

Filistin lideri Mahmud Abbas, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapacağı görüşmeler için Ankara'ya resmi ziyaret gerçekleştirdi. İki liderin yapacağı görüşmeler, İsrail-Filistin arasındaki gerilimin yükseldiği bir dönemde gerçekleşiyor.

Türkiye'nin Dış Politika Trafiği Yoğunlaşıyor

Türkiye'de gerçekleşen seçimlerin ardından dış politika trafiği hız kazanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi ve Körfez turunun ardından Ortadoğu siyasetinin önde gelen isimlerini ağırlıyor.

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Filistin Lideri Abbas'ın Türkiye Ziyareti Önemli

Filistin lideri Abbas'ın Ankara ziyareti, İsrail-Filistin geriliminin yaşandığı bir dönemde önem taşıyor. Ankara, İsrail ile normalleşme sürecini sürdürmek ve Filistin meselesine çözüm bulmak için daha etkin bir rol oynamak istiyor.

Abbas'ın Görüşmeleri ve Bölge İlişkileri

Abbas, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapacağı görüşmelerde İsrail-Filistin barış görüşmelerinin yeniden başlama olasılığını ele alacak. Türkiye'nin, İsrail ve Filistin arasındaki doğal gaz kaynaklarının Avrupa'ya taşınması konusundaki rolü de gündeme gelecek.

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Türkiye'nin Filistin'e Destek Mesajı

Türkiye, Filistin'e siyasi, ekonomik ve insani yardımlarla destek veriyor. Türkiye'nin gündeminde Filistin'de görüş ayrılıklarının giderilmesi ve ortak bir yönetim kurulması, insani yardımlar ve ekonomik altyapının geliştirilmesi yer alıyor.

Abbas ve Erdoğan'ın Türkiye-Filistin İlişkilerini İlerletme Hedefi

Mahmud Abbas'ın Türk yetkililerle yapacağı temaslarında Türkiye'nin Filistin'e olan desteğinin nasıl ilerletileceği konusunun ele alınması öngörülüyor. Türkiye'nin, İsrail-Filistin geriliminin azaltılmasına yönelik rolü ve bölge barışı açısından etkinliği önem taşıyor.

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