Yavru ayının kafası tenekeye sıkıştı! Kurtarmak için vatandaşlar seferber oldu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kafası tenekeye sıkışan yavru ayı, yol yapım ekipleri tarafından kurtarıldı.

Dağlıca bölgesinde yol yapım çalışmaları sürdüren ekipler, kayalıklarda kafası tenekeye sıkışan bir yavru ayı fark etti. Hemen harekete geçen ekipler, her türlü ihtimale karşı bir battaniyeye sardıkları yavru ayıyı şantiyeye getirdi. Yapılan uzun uğraşlar sonucunda kafası tenekeden çıkartılan yavru ayı tekrar yaşam alanına geri bırakıldı.

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