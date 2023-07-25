Adana Valisi ve Kozan Belediye Başkanından depreme dair açıklama! Şu ana kadar can kaybı yok!

Adana Kozan Belediye Başkanı CNN Türk'e verdiği röportajda deprem hakkında açıklamalarda bulundu "Köylerde hasar gören evler, kapanan yollar var"

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Adana Valisi ve Kozan Belediye Başkanından depreme dair açıklama! Şu ana kadar can kaybı yok!

Adana'da Meydana Gelen Depremde Zarar Raporları Açıklandı

Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki deprem sonrasında Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Adana Valisi Süleyman Elban, CNN TÜRK'e açıklamalarda bulundu. Başkan Karalar, şu ana kadar büyük bir olumsuz durum olmadığını ve sadece birkaç ahırın zarar gördüğünü belirtti.

Vali Elban ise yaptığı açıklamada, Kozan başta olmak üzere binalarda tarama yapıldığını ve şu ana kadar yıkılmış bir bina ihbarı alınmadığını söyledi. Deprem sonrasında ekiplerin hızlı bir şekilde harekete geçerek bölgede gerekli tespit ve incelemeleri yaptığı bilgisini verdi.

Adana Valisi ve Kozan Belediye Başkanından depreme dair açıklama! Şu ana kadar can kaybı yok!

Depremzedelere yardım ve destek sağlamak için ilgili ekiplerin durumu yakından takip ettiğini belirten yetkililer, vatandaşların güvenli alanlara yönlendirilmesi ve olası risklere karşı dikkatli olmalarının önemine vurgu yapıyor.

Kozan ilçesinde meydana gelen deprem sonrasında yaşanan hasar ve zararın detaylı bir şekilde değerlendirilmesi için çalışmaların hızla sürdüğü belirtiliyor. Yetkililer, depremin etkilerinin en az zararla atlatılması için titizlikle çalışmalarını sürdüreceklerini ifade ediyorlar. Vatandaşların da resmi kurumların uyarılarına kulak vererek güvenli bir şekilde hareket etmeleri önem arz ediyor.

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