Kılıçdaroğlu'nu öfkelendiren oylama sonucu! 5 oylamadan 3'ünde kaybetti!

CHP Parti Meclisi Toplantısında Gergin Anlar

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevden aldığı 4 il ve 1 ilçe örgütünün itirazlarının değerlendirildiği Parti Meclisi toplantısı, sinirlerin gerildiği anlarla geçti. Toplantıda muhaliflerin, görevden almaların parti içi kurultay sürecini etkilemeye çalışıldığı eleştirisini getirmesi, tartışmalara neden oldu.

Oylama Sonucunda Sürpriz Yaşandı

Parti Meclisi üyelerinin oylamasında ise sürpriz bir sonuç ortaya çıktı. Göreve iade için nitelikli çoğunluk olan 41 oya ulaşılması gerekiyordu. Ancak değişim isteyen muhalifler, 5 oylamadan ikisinde çoğunluğu sağlamayı başardı. Bu durum, parti içinde "güvensizlik oyu" olarak yorumlanırken, olağanüstü kurultay kararı alınması, normal kurultay tarihinin belirlenmesi ve belediye başkan adaylarıyla ilgili yapılacak oylamalardaki "veto" yetkisi açısından önem taşıyor.

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Kılıçdaroğlu'nun Tepkisi Şiddetlendi

Görevden alınan il ve ilçe başkanlarına yönelik kararın oylamasının sonucunu öğrenen Kemal Kılıçdaroğlu, sinirlenerek Parti Meclisi üyelerine ağır sözlerle yüklendi. "Hepsinin gerekçeleri tek tek açıklandı, buna rağmen nasıl bu şekilde oy kullanırsınız? Aralarında partinin parasını yiyen adam var. Siz bununla o hırsızlığa destek mi veriyorsunuz? Bu ahlaksızlıktır, erdemsizliktir" diyerek tepkisini dile getirdi.

Tartışmaların Devamı Ne Olacak?

Parti Meclisi üyeleri arasında yaşanan bu sert tartışmaların ardından, CHP'de neler yaşanacağı merak konusu olmaya devam ediyor. Muhaliflerin istedikleri sonucu alamasalar da elde ettikleri çoğunluk oyuyla gövde gösterisi yaptıkları değerlendiriliyor. CHP'nin önümüzdeki süreçte nasıl bir yol izleyeceği ve parti içi tartışmaların nasıl sonuçlanacağı, siyasi kulislerde dikkatle takip ediliyor.

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