Adana’daki deprem! Kahramanmaraş’ta korkuya neden oldu

Korku ve Panik Yaratan Deprem Adana ve Kahramanmaraş'ta Hissedildi

Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki deprem, bölgede büyük bir korku ve panik yarattı. Deprem, Adana merkez başta olmak üzere Osmaniye ve Kahramanmaraş'tan da hissedildi. AFAD'ın verilerine göre deprem, yerin 11,27 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Deprem sonrası Kahramanmaraş'ta büyük bir telaş yaşandı. Büyükşehir Belediyesi personelleri, deprem nedeniyle binaları terk ederek cadde ve sokaklara indi. Yaşanan panik durumu üzerine ekipler, bölgede herhangi bir olumsuzluk olup olmadığı konusunda çalışmalarını sürdürdü.

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Vatandaşlar, depremin şiddetinden dolayı büyük bir endişe içerisindeydi. AFAD ve diğer ilgili birimler, durumu yakından takip ederek gerekli önlemleri almaya devam ediyor.

Bu süreçte depremzedelere yardım ve destek sağlamak, hasar tespit çalışmalarını hızlı bir şekilde gerçekleştirmek büyük önem taşıyor. AFAD ve yerel yetkililer, bölgedeki deprem etkisinin en az zararla atlatılması için çalışmalarını titizlikle yürütmeye devam edecekler. Vatandaşların ise yetkililerin uyarılarına dikkat etmeleri ve gerektiğinde güvenli alanlara yönlendirilmeleri büyük önem taşıyor.

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