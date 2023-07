Klima satışları rekor kırdı! Bir önceki yıla göre yüzde 125 arttı

Trendyol, klima satışlarına yönelik verilerini açıkladı. Klima satışları Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 100, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 125 arttı. Vantilatör satışlarında geçen seneye oranla yüzde 320'lik artış yaşandı.

Sıcak havalar, konforlu ve serin bir iç mekân iklimi sağlamak isteyenlerde klima talebini artırdı. İhtiyacı karşılamak için güvenilir ve enerji verimli klimaları kullanıcıları ile buluşturan Trendyol'un verilerine göre klima satışları bir önceki aya göre yüzde 100, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 125 artış gösterdi. En çok klima satın alan şehirler ise üç büyük ilin dışında Antalya, Muğla, Bursa oldu.

Vantilatörlere talep yüzde 320 artış gösterdi

Serin ve konforlu alanlarda zaman geçirmek isteyen kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılamak için geniş ürün yelpazesi sunan Trendyol, farklı marka ve kapasitelerde klima ve vantilatör ürünlerini müşterilerin beğenisine sunuyor. Vantilatör satışlarında geçen seneye oranla yüzde 320'lik artış yaşanırken portatif hava soğutucu satışlarında da yüzde 150'lik artış gerçekleşti.

En çok 12 bin ve 18 bin BTU'luk klimalar tercih edildi

Trendyol, teknolojik ve fonksiyonel özellikleri bakımından her türlü mekana ve her türlü ihtiyaca yönelik klima çeşitleri sunuyor. Klima çeşitliliği açısından duvar tipi, mobil, salon tipi ve kaset tipi klima olmak üzere alternatifleriyle her alanda çözüm üretiyor. Trendyol'da en çok tercih edilen klima tipi 12 bin BTU klimalar olurken bunu 18 bin BTU klimalar takip ediyor.

