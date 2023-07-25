Kovalarla bira çaldılar, tekel bayisini böyle soydular!

Bursa'da bir tekel bayisini soymak isteyen 3 kişi, dükkana giremeyince başka bir iş yerine yönelip kova kova bira çaldılar. O anlar hem güvenlik, hem de telefon kamerasına yansıdı.

Merkez Nilüfer ilçesi Özlüce Mahallesi'nde bulunan bir tekel bayisine girmek için uğraşan 3 hırsız, demir kepenkleri açamadı. Daha fazla uğraşmayan hırsızlar bu kez aynı mahallede başka bir tekel bayisini gözüne kestirdi. Dükkana giren hırsızlar kova kova bira çalarken, o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.

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