Kovalarla bira çaldılar, tekel bayisini böyle soydular!

Bursa'da bir tekel bayisini soymak isteyen 3 kişi, dükkana giremeyince başka bir iş yerine yönelip kova kova bira çaldılar.

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Kovalarla bira çaldılar, tekel bayisini böyle soydular!

Bursa'da bir tekel bayisini soymak isteyen 3 kişi, dükkana giremeyince başka bir iş yerine yönelip kova kova bira çaldılar. O anlar hem güvenlik, hem de telefon kamerasına yansıdı.

Merkez Nilüfer ilçesi Özlüce Mahallesi'nde bulunan bir tekel bayisine girmek için uğraşan 3 hırsız, demir kepenkleri açamadı. Daha fazla uğraşmayan hırsızlar bu kez aynı mahallede başka bir tekel bayisini gözüne kestirdi. Dükkana giren hırsızlar kova kova bira çalarken, o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kovalarla bira çaldılar, tekel bayisini böyle soydular!

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.

Kovalarla bira çaldılar, tekel bayisini böyle soydular!

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KAYNAK: İHA

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