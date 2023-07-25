Fidan Aliti Corendon imzasını attı, artık Alanyaspor’da

Corendon Alanyaspor, Kosovalı milli stoper Fidan Aliti ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüp tesislerinde düzenlenen törende konuşan Başkan Hasan Çavuşoğlu, "Lig hazırlıklarımız sürüyor. Erzurum kampını tamamladık ve takımımız bugün Allah izin verirse Hollanda'ya gidecek. Takımımıza bir takviye daha yaptık. Stoper oyuncu Fidan Aliti ile 3 yıllık sözleşme imzaladık. İnşallah Corendon Alanyaspor'umuza katkı sağlayacaktır. Hem kulübümüze hem de Fidan Aliti'ye hayırlı olsun" dedi.

Fidan Aliti ise, "Burada olmaktan dolay çok mutluyum. Kulübümün hedeflerinin farkındayım. Takımımızın en iyiye gitmesi için ve taraftarlarımızı mutlu etmek için elimden geleni yapacağım" diye konuştu.

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Bir gazetecinin "Kosova'yı Türkiye olarak kendimize yakın görüyoruz" sorusuna Fidan Aliti şunları söyledi: "Türkiye'yi çok seviyorum ve bir akrabam da burada yaşıyor. Türklerin kafa yapılarını bildiğim için her şey daha kolay olacak."

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