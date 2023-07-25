Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı bugün başlayacak! Dünya'nın en büyük fuarlarından!

IDEF 2023: Savunma ve Güvenlikte İşbirliği Platformu

IDEF, savunma ve güvenlik alanlarında dünya genelinden katılımcıları bir araya getiren önemli bir tanıtım, pazarlama ve işbirliği platformu olarak 25-28 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'nın yönetim ve sorumluluğunda ve TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ'nin organizatörlüğünde düzenlenecek fuar, 16. kez ziyaretçilere kapılarını açacak.

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Yenilikçi ve Güçlü Türk Savunma Sanayisi Ürünleri

IDEF, katılımcı firma açısından dünyanın en büyük ilk 4 savunma sanayisi fuarı arasında yer alıyor. Aynı zamanda görüşmeler açısından da dünyanın en büyük savunma sanayisi fuarı olma özelliği taşıyor. Fuarda, Türk savunma sanayisi tarafından geliştirilen birçok yeni ürün ilk kez sergilenirken, daha önce geliştirilen ürünlerin yeni versiyonları da ziyaretçilere tanıtılacak.

Geniş Ürün Yelpazesi ve İşbirliği Fırsatları

IDEF'te, zırhlı muharebe araçları, taktik zırhlı araçlar, insansız kara, hava ve deniz araçları, silah sistemleri, roketler, güdümlü füzeler, piyade silahları, askeri simülatörler, elektronik harp çözümleri, güç grupları ve patlayıcı madde imha ekipmanları gibi birçok ürün sergilenecek. Fuar, yerli ve yabancı resmi heyetlerin katılımcı firmalarla işbirliği görüşmeleri yapabileceği bir platform olacak. Ayrıca Türk savunma sanayisinin öncelikli projelerine yönelik önemli sözleşmeler de imzalanacak.

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Savunma Sanayisindeki Gelişmeler ve İş Fırsatları

IDEF 2023, Türk savunma sanayisinin yenilikçi ve güçlü ürünlerini dünya sahnesinde tanıtma fırsatı sunarken, katılımcılarına işbirliği imkanları ve iş fırsatları sağlayacak. Türkiye'nin savunma sanayisindeki gelişmeleri dünya ile paylaşacağı bu önemli organizasyon, sektördeki son teknolojileri ve yenilikleri keşfetme şansı sunacak. Savunma ve güvenlik alanında üst düzey diyalogların da gerçekleştirileceği IDEF 2023, uluslararası arenada stratejik işbirliklerinin oluşturulmasına ve savunma sektörünün geleceğine yön veren bir etkinlik olarak öne çıkıyor.

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