Ankara'da bir kadın, kedisinin ölümünden veterineri sorumlu tuttu, saldırıp darp etti!

Olay, önceki gün Çankaya ilçesinde Ceren Eroğlu'nun sahibi olduğu veterine kliniğinde meydana geldi.A.K. erken doğum yapan kedisi 'Victoria' yı enfeksiyon kaptığı için veterine kliniğine götürdü.

TEDAVİ GÖREN KEDİ 4 SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Kilinikte tedaviye alınan kedi 4 gün sonra öldü. A.K. Eroğlu na tokat atıp saçından çekerek ve başına vurarak darp etti kilinikteki eşyaları da dağıtan A.K. görevliler tarafından güçlükle sakinleştirildi.

Olay güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntüde A.K. nin Eroğlunu tokatlayıp darpetmesi ve eşyaları dağıtması yer aldı.A.K. nin Eroğlunu darpederken "seni rezil ederim, seni boğarım, bekle ben saha daha neler yapıcam, demek öyle al sana klinik" diyerek tehditler savurduğu da duyuldu.Eroğlu nun şikayeti üzerine polis merkezine götürülen A.K. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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