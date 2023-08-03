Togg duyurdu hız kesmeden devam ediyor, teslim edilen araç sayıları açıklandı

Türkiye'nin yerli otomobili Togg'dan rakam verilerek yapılan açıklamada otomobil hak kazanan talihlilerine araçların teslim edilmeye devam ettiğini açıkladı.

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Togg duyurdu hız kesmeden devam ediyor, teslim edilen araç sayıları açıklandı

Yerli otomobil Togg'un teslimatları aralıksız devam ediyor. Temmuz ayında talihlilere 627 adet Togg teslim edildiği açıklandı. Yerli otomobilin bu teslimatla toplamda 1435 rakamına ulaşılarak Elektrikli C-Suv segmentinde pazar lideri konumunun sürdüğü bildirildi.

Togg'un Zeytinburnu'ndaki araç test sürüşü ve teslimat mağazasında da teslimatlar hız kesmeden devam ediyor.togg2.jpg

"BİZİM KENDİ ARACIMIZ VARKEN TESLA'YI TERCİH ETMEM"

Togg çekilişine katıldıklarını belirten bir vatandaş, "Çekilişten bana çıkmadı. Umarım bir sonraki çekilişte çıkar. Yerli ve elektrikli olduğu için tercih ediyorum. Etrafımda arkadaşlarım aldı çok memnunlar. Bende bugün buraya geldim belki almaktan vazgeçen olur diye ama maalesef kimse vazgeçememiş. Bizim kendi aracımız varken Tesla'yı tercih etmem. Aracın fiyatı gayet normal. Elektrikli tercih etmemdeki sebep yakıt fiyatlarından kaynaklı" diye konuştu.

Test sürüşüne gelen vatandaşlar ise araçlarını teslim alacağı günü bekliyor.

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