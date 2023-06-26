TOGG şehit çocuğu için sünnet arabası oldu! "Bir Kahramanın Oğluyum!"

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg, Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde Şehit Jandarma Teğmen Şafak Evran'ın oğlu Uraz'ın sünnet arabası oldu. Togg'un plakalarına "Yakışıklı Uraz'ın Sünneti" ve "Bir Kahramanın Oğluyum" yazıları yapıştırıldı.

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TOGG şehit çocuğu için sünnet arabası oldu! "Bir Kahramanın Oğluyum!"

İlçeye bağlı Yıprak köyünde yaşayan bir şehit ailesi, istekleri üzerine 7 yaşındaki Uraz Evran için Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'in makam aracı olan Togg'u süsledi. Togg'un plakalarına "Yakışıklı Uraz'ın Sünneti" ve "Bir Kahramanın Oğluyum" yazıları yapıştırıldı.

Uraz, annesi Canan ve babaannesi Yeter Evran ile birlikte Togg ile evlerinden alındı ve köyde jandarma ve polis araçlarının katıldığı bir konvoy eşliğinde tur attı.

Konvoyun ardından küçük Uraz, cep telefonuyla Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'i görüntülü arayarak, "Mehmet Amca, sürpriziniz için çok teşekkür ederim. Çok mutlu oldum." dedi.

Anne Evran da Zeybek'e teşekkürlerini ileterek, mutlu günlerinde kendilerini yalnız bırakmadığı için minnettarlığını ifade etti.

Zeybek ise Togg'un Afyonkarahisar'da ilk kez Uraz için sünnet aracı olarak kullanıldığını belirterek, "Hayırlı olsun sünnet düğünün. Sen bize emanetsin ve seni çok seviyoruz." şeklinde konuştu.

Düğünden sonra Uraz ve ailesi, köy mezarlığındaki şehit Şafak Evran'ın kabrini ziyaret etti.

Uraz'ın sünnet elbisesiyle babasının mezar taşını öpmesi duygusal anlar yaşattı.

Şehit Jandarma Teğmen Şafak Evran, 2019 yılında Şırnak'ın İdil ilçesinde Cehennem Deresi bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda 8 teröristin etkisiz hale getirilmesi sırasında şehit düşmüştü.

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