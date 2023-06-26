Putin'i çıldırtacak sözler! Film hala devam ediyor!

Blinken, "16 ay önce, Putin Ukrayna'da Kiev'in kapısındaydı, şehri birkaç gün içinde ele geçirmek, ülkeyi haritadan silmek istiyordu. Şimdi, Rusya'nın başkenti Moskova'yı kendi meydana getirdiği bir paralı askere karşı savunmak zorunda kaldı" dedi.

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Blinken, Rusya'daki gelişmelerle ilgili konuşmanın erken olduğunu belirterek, "Bu konuda tahmin yapmak istemiyorum. Hikaye henüz tamamlanmadı ve son perdeyi görmüş değiliz" şeklinde ifade etti.

Blinken, söz konusu isyanın doğrudan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in otoritesine meydan okuduğunu vurgulayarak, Putin'in gücünde daha önce olmayan çatlakların ortaya çıktığını belirtti.

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Blinken, isyanın Wagner'in lideri Evgeny Prigojin'in Ukrayna savaşının meşruiyetini sorgulamasıyla başladığını iddia etti.

Wagner’in dağıtıldığına inanıp inanmadığı sorusuna cevap veren Blinken, "Bunun Wagner kuvvetlerinin Ukrayna'dan çıktığı anlamına gelip gelmediğini göreceğiz. Hafta sonu Wagner güçlerinin Ukrayna'dan çıkıp Rusya'ya ve Moskova'ya doğru ilerliyor olması başlı başına olağanüstü. Bu, Putin'in kendisi ve Rusya için yazdığı başarısızlıklar kitabının son bölümü” dedi.

PUTİN ALÇALMAK İSTEMEMİŞ OLABİLİR

Rusya ve Wagner arasındaki isyanda aracılık eden Belarus hakkında gelen bir soruya cevap veren Blinken, "Putin, Prigojin ile doğrudan müzakere edecek kadar alçalmak istememiş olabilir. Bu nedenle Lukaşenko gibi birini onun adına bu işe sokmak faydalı oldu. Ama yine de bu bir spekülasyon. Bundan kaçınmak istiyoruz” dedi.

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WAGNER İSYANI

Wagner lideri Prigojin, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşında aktif rol alan paralı asker grubu Wagner'in kamplarına saldırı düzenlendiğini belirterek geçtiğimiz cuma günü bir isyan başlattı. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov'un Wagner askerlerini yok etmek için operasyonlar düzenlediğini iddia etti. Wagner savaşçıları ise Ukrayna'yı terk ederek Rusya'nın Ukrayna sınırında bulunan Rostov bölgesine girdiler. Prigojin, Moskova'ya gitmeyi planladıklarını açıklamışken, Kremlin yönetimi ülkenin çeşitli bölgelerinde güvenlik önlemlerini arttırdı.

Federal Güvenlik Servisi (FSB), Prigojin hakkında "silahlı isyan" suçlamasıyla ceza davası açmış, Putin, Wagner'in isyanını "vatana ihanet" olarak nitelendirmişti. Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ile arabuluculuğuyla gerçekleşen müzakerelerin ardından Prigojin, Rusya'da gerilimi azaltma önerisini kabul etmiş ve askerlerini geri çekmişti.



Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise “Wagner lideri Evgeny Prigojin aleyhindeki ceza davası düşecek, Belarus'a gidecek" demişti.

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