Memur maaş zammı nasıl belirlenecek! Seyyanen zam gündemde!

Süreç hız kazandı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın çalışmaları devam ediyor. Dikkatlerimiz, en düşük memur maaşını net 22 bin liraya çıkaracak olan düzenlemede yoğunlaşmış durumda.

Çalışmaların kısa bir sürede tamamlanması planlanıyor. Bu düzenleme, diğer memur maaşlarına da etki edecek şekilde yapılacak. Bu konuda bazı formüller üzerinde durulmaktadır. Bu düzenlemenin Meclis tatil olmadan tamamlanması planlanıyor.

TRT Haber'de memur maaşlarına yönelik artışla ilgili yapılan değerlendirmelerde Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin şunları belirtti;

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KIDEMİN DİKKATE ALINMASI BEKLENİYOR

Kamu görevlilerinin en fazla merak ettiği husus diğer kamu çalışanlarına bu artışın hangi şekillerde yansıtılacağı. Temel beklenti kademeli bir biçimde ücretler arasındaki farkı da dikkate alarak kişinin unvanını, kıdemini dikkate alarak maaşlar arasındaki farklılığı dikkate alan bir artış yapılması bekleniyor.

MASADA ÇEŞİTLİ FORMÜLLER VAR

Bu formüllerden biri de öncelikle maaşlara oransal bir zam yapılıp üzerine seyyanen zam verilmesi. Bunun dışında da masada yine çeşitli formüllerin olduğunu bu formüllere göre belli projeksiyonların yapılarak kamu çalışanlarının temmuz ayındaki maaş artışlarının gerçekleşeceğini söyleyebilirim.

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Memur maaşları her ayın 15'inde alınıyor. Bordroların açıklanma sürelerini de dikkate aldığınızda 5 Temmuz, 6 Temmuz civarında bu meselenin tamamlanması gerekiyor. 5 Temmuz'da enflasyon açıklanacak. Toplu sözleşmeye göre alınacak zam da o gün belli olacak.

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