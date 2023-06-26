Moskova Belediye Başkanı duyurdu! Moskova'da tüm kısıtlamalar kaldırıldı!

Wagner lideri Yevgeniy Prigojin, Moskova yönetimiyle anlaşma sağladı. Bu anlaşma, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Yevgeniy Prigojin ile yaptığı görüşmelerin sonucunda gerçekleşti.

Moskova Belediye Başkanı Sergei Sobyanin, anlaşmadan önce Moskova'da terörle mücadele operasyonu ilan edildiğini duyurdu. Pazartesi gününün "çalışılmayan bir gün" olarak belirlendiği ve "riskleri en aza indirmek" amacıyla önlemler alındığı açıklandı. Şehir servisleri de yüksek alarm durumunda bulunuyordu.

Haberin Devamı

Yetkililer, Moskova'da tüm toplu açık hava etkinliklerini 1 Temmuz'a kadar askıya aldığını duyurmuştu.Anlaşmanın ardından ise Sobyanin, şehirdeki tüm kısıtlamaların kaldırıldığını açıkladı. Rusya Terörle Mücadele Komitesi de Moskova ve çevresinde durumun şu anda istikrarlı olduğunu duyurdu.

Yargıtay nihai kararını açıkladı! 25 Aralık resmen hükümete darbe girişimi!

Merdan Yanardağ'dan Öcalan'a övgü sözleri! Filozof ilan etti!

Düğün değil meydan savaşı: Emniyet güçlerine taşlı, sopalı ve baltalı saldırı! Saniye saniye kameralara yansıdı!

Haberin Devamı

İYİ Parti'de tasfiye rüzgarı! Muhaliflerin üstü çizildi!

Deprem bölgesine 3 yeni vali! Atama kararları Resmi Gazete'de!