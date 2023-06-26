Moskova Belediye Başkanı duyurdu! Moskova'da tüm kısıtlamalar kaldırıldı!

Moskova Belediye Başkanı Sergei Sobyanin, şehirdeki tüm kısıtlamaların kaldırıldığını duyurdu. Yapılan açıklama, Moskova'da normalleşme sürecinin başladığını gösteriyor. Rusya Terörle Mücadele Komitesi, Moskova ve çevresindeki durumun şu anda istikrarlı olduğunu duyurdu.

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Moskova Belediye Başkanı duyurdu! Moskova'da tüm kısıtlamalar kaldırıldı!

Wagner lideri Yevgeniy Prigojin, Moskova yönetimiyle anlaşma sağladı. Bu anlaşma, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Yevgeniy Prigojin ile yaptığı görüşmelerin sonucunda gerçekleşti.

Moskova Belediye Başkanı duyurdu! Rusya'da tüm kısıtlamalar kaldırıldı!

Moskova Belediye Başkanı Sergei Sobyanin, anlaşmadan önce Moskova'da terörle mücadele operasyonu ilan edildiğini duyurdu. Pazartesi gününün "çalışılmayan bir gün" olarak belirlendiği ve "riskleri en aza indirmek" amacıyla önlemler alındığı açıklandı. Şehir servisleri de yüksek alarm durumunda bulunuyordu.

Moskova Belediye Başkanı duyurdu! Rusya'da tüm kısıtlamalar kaldırıldı!

Yetkililer, Moskova'da tüm toplu açık hava etkinliklerini 1 Temmuz'a kadar askıya aldığını duyurmuştu.Anlaşmanın ardından ise Sobyanin, şehirdeki tüm kısıtlamaların kaldırıldığını açıkladı. Rusya Terörle Mücadele Komitesi de Moskova ve çevresinde durumun şu anda istikrarlı olduğunu duyurdu.

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