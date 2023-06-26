Deprem bölgesine 3 yeni vali! Atama kararları Resmi Gazete'de!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, Hatay Valiliği'ne Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Gaziantep Valiliği'ne Rize Valisi Kemal Çeber ve Adıyaman Valiliği'ne Ağrı Valisi Osman Varol atandı.
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