'Kukla' operasyonunda 371 gözaltı! Firariler aranıyor!

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı tarafından yürütülen "Kukla" operasyonları çerçevesinde gözaltına alınan 371 kişiden 100'ü tutuklandı. Bu operasyonlar, organize suç örgütleriyle mücadele kapsamında gerçekleştirildi.

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'Kukla' operasyonunda 371 gözaltı! Firariler aranıyor!

EGM tarafından yapılan açıklamaya göre, 15 organize suç örgütü ve 31 suç grubuna yönelik operasyonlar 20 Haziran tarihinde Adana, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bursa, Bilecik, Çanakkale, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Isparta, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Konya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Zonguldak illerinde gerçekleştirildi. Bu operasyonlar, bu örgütleri devletin erklerinden üstün göstermek için baskı, cebir, tehdit ve şiddet gibi yöntemlere başvuran suç örgütlerine ve silah temin eden suç gruplarına yönelikti.

371 şüpheli gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi. Bu şüphelilerden 100'ü tutuklandı, 99'una adli tedbir kontrolü uygulandı ve 172'si tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

34 FİRARİ ARANIYOR!

Operasyonlar sırasında yapılan aramalarda, 354 adet tabanca, 7 adet uzun namlulu silah, 93 adet tüfek, 10 bin 45 adet fişek, 28 adet kesici/delici alet, silah parçaları ve silah yapımında kullanılan malzemeler, 4 adet balistik yelek, çok miktarda sentetik hap, sentetik ecza, esrar, metamfetamin, suç geliri olduğu değerlendirilen 530 bin 950 lira, 7 bin 340 dolar ve birçok çek ve senet ele geçirildi.

Firarda olan 34 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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