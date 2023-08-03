Olağanüstü doğa harikası! Anadolu’nun doğal ‘Çin Seddi’ turizme kazandırılacak

Sivas'ın turizm potansiyelinin artırılmasına yönelik çalışmalarını yoğun şekilde sürdüren Sivas Valisi Yılmaz, İmranlı ilçesinde bulunan ve Çin Seddi olarak anılan Diş Kayalıklarının ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtılması ve turizme kazandırılması için çalışmalar başlatıldığını açıkladı.

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Olağanüstü doğa harikası! Anadolu’nun doğal ‘Çin Seddi’ turizme kazandırılacak

Sivas'ın İmranlı ilçesine bulunan ve Çin Seddi'ni andıran doğa harikası Diş Kayalıkları'nın ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtılması ve turizme kazandırılması için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

ÇOK ÖNEMLİ JEOLOJİK YERYÜZÜ ŞEKLİ OLDUĞU BELİRTİLDİ

Sivas'ın turizm potansiyelinin artırılmasına yönelik çalışmalarını yoğun şekilde sürdüren Sivas Valisi Yılmaz, İmranlı ilçesinde bulunan ve Çin Seddi olarak anılan Diş Kayalıkları'na giderek, bölgede incelemelerde bulundu. Vali Yılmaz Şimşek'e Diş Kayalıkları'yla ilgili akademik çalışmalar yürüten Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek ve beraberindeki öğretim görevlileri eşlik etti. Sivas Valisi Yılmaz Şimşek yaptığı açıklamada; İmranlı Diş Kayalıkları'nı yerinde görmek ve incelemelerde bulunmak üzere bölgeye geldiklerini ifade ederek, Diş Kayalıkları'nın keşfedilmeyen, fazla gün yüzüne çıkarılmamış ve saklı kalmış çok önemli jeolojik yeryüzü şekli olduğunu ifade etti.

"YAKLAŞIK 5 KİLOMETRE UZUNLUĞA SAHİP"

Jeomorfosit özelliği taşıyan bölgenin Çin seddini andırdığını dile getiren Vali Şimşek, "Burası yaklaşık 5 kilometre uzunluğa sahip. Biz buraya "Anadolu Duvarı" diyoruz. Yöresel tabiriyle Diş Kayalıkları deniyor. Amacımız öncelikle bu önemli dünya mirasını korumak ve bizden sonraki nesillere de aktarmaktır" dedi.

Olağanüstü doğa harikası! Anadolu’nun doğal ‘Çin Seddi’ turizme kazandırılacak

"DİŞ KAYALIKLARI TURİZME KAZANDIRILACAK"

Doğa harikası Diş Kayalıkları'nı ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtmak istediklerini aktaran Vali Şimşek, "Amacımız bölgeyi turizme kazandırmak. İşte bu maksat istikametinde çalışıyoruz. İnşallah hocalarımızın ve üniversitelerimizin ortaya çıkaracakları akademik raporlar istikametinde bir yol haritası belirleyeceğiz ve buranın tanıtılması yönündeki çalışmalarımıza hız vereceğiz" şeklinde konuştu.

"ÜLKEMİZ İÇİN BİR DESTİNASYON KEŞFEDİLMİŞ OLACAK"

Turizm sektörünün sadece deniz ve kumdan ibaret olmadığına dikkat çeken Vali Şimşek, "Turizm çeşitleniyor. İnsanlar artık doğa turizmine yöneliyor ve doğa turizmi de ön plana çıkıyor. Burada önemli bir turizm potansiyeli var. Burayı ülkemiz ve ilimiz turizmine kazandırmayı hedefliyoruz. Yapılan akademik çalışmalar, bizim bu yönde yaptığımız çalışmalara yön verecektir. Gümüşhane Üniversitesi Rektörümüz Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek'e bu önemli değeri akademik çalışmaya konu ettiği için teşekkür ederim. Yine 19 Mayıs Üniversitesi ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nden hocalarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah ilimiz için, ülkemiz için bir destinasyon keşfedilmiş olacak. Ben tüm vatandaşlarımızı doğal güzelliği bulunan jeolojik yeryüzü şeklini görmeye davet ediyorum" diye konuştu.

Olağanüstü doğa harikası! Anadolu’nun doğal ‘Çin Seddi’ turizme kazandırılacak

"DOĞA TURİZMİ GİTTİKÇE YAYGINLIK KAZANMAYA BAŞLADI"

Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek ise turizm sektörünün konaklama, turist sayısı ve elde edilen gelirlerden ibaret olmadığını ifade ederek, "Çeşitliliği ve yaygınlığı en fazla olan turizm sektörü. Bu çerçevede uzun yıllardır iklim ve küresel değişiklik olmak üzere yaşadığımız birtakım olumsuzluklar sadece insan ve canlıların değil tabiatın ve doğanın korunması gerektiğini hatırlattı. Bu maksatla doğa turizmi gittikçe yaygınlık kazanmaya başladı. Ülkemizde son yıllarda turizm politikalarında 2 türlü değişim olduğunu görmeye başladık. Daha önce yılın belirli sürelerinde olan turizm yoğunluğu aktivitesi bir taraftan yılın tamamına yayılırken; bir taraftan da kaplıcalar, yaylalar mağaralar gibi alanlar sektörün içerisine dahil edildi" ifadelerini kullandı.

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KAYNAK: İHA

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