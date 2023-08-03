Muş’ta terör baskısından boşalan köyler yeniden doluyor

Muş'ta, iç güvenlik operasyonları çerçevesinde terörden temizlenerek huzur ve güvenin tesis edildiği köylere 40 yıl aradan sonra geri dönenler için dev yatırımlar yapılmaya devam ediyor.

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Muş’ta terör baskısından boşalan köyler yeniden doluyor

Muş'ta, iç güvenlik operasyonları çerçevesinde terörden temizlenerek huzur ve güvenin tesis edildiği köylere 40 yıl aradan sonra geri dönenler için dev yatırımlar yapılmaya devam ediyor.

Muş'ta 1993 yılında terör baskısı nedeniyle boşaltılan köylere büyükşehirlerden geri dönüşler devam ediyor. Devlet yatırımlarının sağlandığı merkeze bağlı Kayalısu köyüne 33 milyonluk yatırım ile yeni bir yol yapıldı. Köylerine geri dönüp yeni evler yaparak tarım ve hayvancılık yapmaya başlayan vatandaşların rahat ulaşım sağlayabilmesi için yaklaşık 20 kilometrelik yol asfaltlandı. Ayrıca terör örgütü PKK tarafından tahrip edilen yol, su, elektrik ve altyapı gibi temel ihtiyaçlar da yeniden devlet tarafından köylere ulaştırılıyor.

BÖLGE TERÖRDEN ARINDIRILDI

Bölgeye yaklaşık 33 milyonluk dev bir yatırım yaptıklarını ifade eden İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, güvenlik güçlerince gerçekleştirilen başarılı operasyonlar sonucu bölgenin terörden arındırılmasıyla köylere dönüşlerin her geçen yıl artarak devam ettiğini belirterek, "İlimiz Kulp kara yolu ve Üçevler bağlantı yolunun çalışmalarını yerinde inceledik. Yaklaşık 19 kilometrelik bir hattır. Bu 19 kilometrelik yolun birinci ve ikinci satı kaplama işleri ve altyapısı tamamlanarak istinaf duvarlarını tamamladığımız bir yoldur. 33 milyon TL'lik bir yatırımdır. 100 iş gününde tamamlanması planlanmaktadır. Daha önceden bu bölgede terörden dolayı yaşam yoktu. Son iki yılda sadece Kayalısu köyümüzde 100 yeni ev taşınmıştır. Bu bölgede kurulan iki tane üs bölgesi ile Üçevler grup köy yolları ile bağlantı sağlandığında güvenli bir bölge olacaktır. Daha önce terör nedeni ile boşalan köylere vatandaşlarımız büyük şehirlerden geri dönüş yaparak köylerine gelmiş olacaklar. Biz buraya dönüş yapan vatandaşlarımıza tarımsal sulama projeleri, içme suları ve yolları yaptıktan sonra gelip ülke ekonomisine hayvansal ve tarımsal ürün katkıları ile hizmet sunacaklardır" dedi.

Muş’ta terör baskısından boşalan köyler yeniden doluyor

Yeni yapılan yolun özelikle kış aylarında daha rahat ulaşımın sağlanacağını belirten Yentür, idarenin de kış aylarında önemli bir yükten kurtulduğunu ifade ederek, "Bu bölgede ulaşım özellikle kar mücadelesi en rahat olan yoldur. Biz bu yolu asfalt dökmekle 7 köy ve 22 mezraya buradan ulaşımı kolaylıkla sağlayacağız. Çavuştepe ve Derecik yolunu tipi ve kar yağışı nedeniyle açmakta güçlük çekiyorduk. Biz bu yolu açtıktan yarım saat sonra tipi ve fırtına dolduruyordu. Bu yol vatandaşların ulaşımı için oldukça rahat bir yol" şeklinde konuştu.

Muş’ta terör baskısından boşalan köyler yeniden doluyor

"HUZURUN SAĞLANMASI İLE GERİ DÖNÜŞLERİMİZ BAŞLADI"

Terör nedeniyle 1993 yılında köyü boşaltmak zorunda kaldıklarını anlatan Kayalısu Köyü Muhtarı Bilal Erez de köye yaklaşık 120 ailenin dönüş yaptığını belirterek, "Kayalısu köyü yaklaşık 350 yıl önce kurulan bir köydür. 1993 yılında terör baskıları sonucunda boşaltıldı. Yaklaşık 27 yıl bazı mezralarımız kapalı kaldı. Köylülerimiz Adana, Mersin, Bursa, Ankara ve İstanbul gibi büyük şehirlere göç etti. Şimdi ise huzurun sağlanması ile geri dönüşlerimiz başladı. Köyümüz sadece geçimini hayvancılık ile yapıyor. Hedefimiz hayvancılığı tekrardan canlandırarak büyük şehirlere göç eden vatandaşlarımızı geri köye getirmektir. Şu an köyümüzde 120 hanemiz var. Çok şükür bugünleri de gördük. Bu yolu yapmak hep benim hayalimdi. Çok şükür yolumuzu yaptık. Çok sevinçliyim, çok gururluyum" dedi.

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KAYNAK: İHA

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