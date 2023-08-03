Adana’da yapılan operasyonda, yakalanan torbacılardan 4 kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" diye bilinen uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı çalışmada 4 kişiyi gözaltına aldı.

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Adana’da yapılan operasyonda, yakalanan torbacılardan 4 kişi tutuklandı

Adana polisinin uyuşturucu sattığı öne sürülen şahıslara yönelik yaptığı operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

YERİ TESPİT EDİLEN ŞÜPHELİLERİN EVLERİNE BASKIN YAPILDI

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" diye bilinen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı. Polis, Seyhan ve Yüreğir ilçelerinde satış yaptığı belirlenen Yalçın Ö., Sefer T., Bilal Ş., Mesut T., Cavit G.'nin adreslerine baskın yaptı. Şüpheliler gözaltına alınırken, evlerinde yapılan aramalarda 457,24 gram esrar, 82,58 gram bonzai, 4,29 gram metamfetamin, 7 bin 615 uyuşturucu hap, 48 uyuşturucu etkili hap, 7,60 gram uyuşturucu hap kırıntısı, 3 hassas terazi, ruhsatsız tabanca ile 8 dolu fişek ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Cavit G. adli kontrolle serbest bırakıldı, diğer 4'ü ise tutuklandı.Adana’da yapılan operasyonda, yakalanan torbacılardan 4 kişi tutuklandı

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KAYNAK: İHA

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