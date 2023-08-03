Adana’da yapılan operasyonda, yakalanan torbacılardan 4 kişi tutuklandı

Adana polisinin uyuşturucu sattığı öne sürülen şahıslara yönelik yaptığı operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

YERİ TESPİT EDİLEN ŞÜPHELİLERİN EVLERİNE BASKIN YAPILDI

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" diye bilinen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı. Polis, Seyhan ve Yüreğir ilçelerinde satış yaptığı belirlenen Yalçın Ö., Sefer T., Bilal Ş., Mesut T., Cavit G.'nin adreslerine baskın yaptı. Şüpheliler gözaltına alınırken, evlerinde yapılan aramalarda 457,24 gram esrar, 82,58 gram bonzai, 4,29 gram metamfetamin, 7 bin 615 uyuşturucu hap, 48 uyuşturucu etkili hap, 7,60 gram uyuşturucu hap kırıntısı, 3 hassas terazi, ruhsatsız tabanca ile 8 dolu fişek ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Cavit G. adli kontrolle serbest bırakıldı, diğer 4'ü ise tutuklandı.

TÜİK Yıllık enflasyon oranını açıkladı! 47,8'e yükseldi

Ülke Geneli 3 Ağustos Perşembe hava durumu nasıl olacak? Bu gün dışarı çıkmayın!

2 Ağustos Çarşamba Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın ve çeyrek altın ne kadar?

Serinlenmek için başını su dolu varilin içine sokan adam az daha canından oluyordu, O anlar kameraya böyle yansıdı!

Kuşadası'nda 'Müslüman mahallesinde salyangoz satmak' değimi gerçek oldu!

Kuvayi Milliye Karargahı yoğun ilgi görüyor, yerli yabancı turistler ziyaret ediyor

Buffon sahalara veda etti! 45 yaşında kariyerini sonlandırdığını açıkladı

Haberin Devamı

Bağdat Caddesi’nde elektrikli scooter sürücülerine denetleme!

Trabzonspor’un "İnadıyla Şampiyon" filmi vizyona giriyor

Yeni nesil staj, öğrencilerin ilgisini çekiyor: Öğrenci firmaya gitmiyor, firma öğrenciye geliyor